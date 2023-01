L’IFAATU réitère son soutien total à l’intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara

La Fédération internationale des syndicats asiatiques et africains (IFAATU) a réitéré lors de son 2è congrès, tenu lundi à Casablanca, son soutien total à l’intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté pleine et entière du Royaume sur le Sahara marocain, appelant à bannir la division, à consolider les relations et à respecter la souveraineté des Etats.

Dans le communiqué final sanctionnant les travaux de ce congrès, organisé les 15 et 16 janvier à Casablanca avec la participation des représentants des centrales syndicales d’Afrique et d’Asie sous le thème “Les défis se dressant devant l’action syndicale en Asie et en Afrique”, les congressistes ont souligné que les guerres et les différents conflits et tensions constituent une menace à la paix et la sécurité internationales.

Ils ont réaffirmé que la question palestinienne est une cause de la Oumma, appelant à lever l’embargo imposé sur les travailleurs palestiniens et à garantir leurs droits et mettre un terme au licenciement dont ils font l’objet.

Le congrès a lancé à nouveau un appel pour mettre fin à l’occupation et permettre aux Palestiniens d’édifier leur Etat avec Al Qods, comme capitale.

Les participants ont exhorté, en clôture de ce congrès, les gouvernements et Etats à adopter des politiques publiques efficientes pour faire face aux effets de la pandémie de coronavirus qui a mis à nu la réalité sociale, économique et du secteur de la santé, appelant la communauté internationale à prendre des mesures efficaces pour lutter contre les changements climatiques, garantir le développement durable et privilégier les énergies renouvelables et l’économique verte pour garantir la sécurité alimentaire et assurer la sécurité et la santé.

Ils ont mis l’accent sur l’importance d’accompagner le progrès technologique et l’intelligence artificielle pour préserver les opportunités d’emploi et la stabilité du travail.

Les congressistes ont exhorté aussi les gouvernements et Etats à accorder de l’intérêt aux travailleurs étrangers et à adopter des lois garantissant leurs droits et préservant leur dignité pour une migration sûre et organisée conformément au pacte mondial sur les migrations.

Ils ont demandé également de généraliser la couverture sociale sur l’ensemble des citoyens des Etats membres, lançant un appel pour consolider l’équité de genre et hisser la représentation des femmes dans les postes de décision.

Les travaux du congrès ont été marqués par l’adoption des rapports moral et financier et du plan stratégique de la Fédération.

Le congrès a connu l’élection du président de la Fédération internationale des syndicats asiatiques et africains et des membres du bureau exécutif.

LR/MAP