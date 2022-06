Les grands investissements dans l’industrie aéronautique au Maroc ont une haute valeur ajoutée

Partager Facebook

Les grands investissements réalisés dans le secteur de l’aviation au Maroc ont « une haute valeur ajoutée », a souligné, mercredi à Nouaceur, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Il s’agit de grands investissements d’une valeur de centaines de millions de dirhams qui vont générer plusieurs emplois, a affirmé le ministre dans une déclaration à la presse à l’occasion de la visite du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, au pôle aéronautique à Nouaceur (Casablanca) en compagnie de M. Jazouli et de professionnels du secteur.

Ces emplois à très haute valeur ajoutée sont très importants pour le Maroc, de même que ces investissements constituent un élément important de confiance dans le climat d’investissement dans le Royaume, a-t-il dit, relevant la confiance placée dans le Maroc grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le secteur l’aéronautique.

M. Jazouli a également rappelé l’importance de l’extension du site « Safran Nacelles Morocco », dédié à la production de nacelles d’avions à Nouaceur, réalisée par le Groupe industriel et technologique « Safran » spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense.

Pour sa part, Hamid Benbrahim El Andaloussi, président du conseil d’administration de « Safran Nacelles Morocco », président d’honneur du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) et président de « Midparc casablanca FreeZone », a affirmé que le Maroc est « un acteur majeur dans le secteur aéronautique » et « une base incontournable dans cette région du monde », ajoutant que le Royaume s’inscrit dans « une phase plus qualitative » dans l’aéronautique pour les prochaines années.

Selon M. El Andaloussi, l’unité « Safran Nacelles Morocco », qui a été inaugurée il y a seize ans et que le Chef du gouvernement a visitée après l’extension de son site dédié à la production de nacelles d’avions à Nouaceur, revêt une grande importance par sa taille et la technologie pointue qu’elle utilise, ce qui confirme la grande importance de ce secteur, outre la haute qualité du produit de cette unité.

Il a également mis l’accent sur le grand intérêt accordé à la formation pour l’industrie aéronautique en ce sens qu’elle constitue la base de son développement, et c’est ce que fait l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) spécialisé dans le domaine de la formation à Nouaceur.

La visite du Chef du gouvernement au pôle aéronautique de Nouaceur a inclus le Groupe industriel et technologique « Safran »,spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, « Midparc casablanca Free Zone » et l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) spécialisé dans le domaine de la formation.

Des explications sur les travaux des différentes unités et la technologie de pointe utilisée dans la production des pièces d’avions ont été présentées, à cette occasion, au Chef du gouvernement.

LR/MAP