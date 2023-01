Le Trophée Maroc Equestre célèbre les cavaliers marocains qui sont illustrés en 2022

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 16ème édition du Trophée Maroc Equestre s’est tenue, samedi soir au Théâtre Mohammed V à Rabat, sous le thème « La Tbourida, reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO », afin de célébrer les cavaliers marocains qui se sont illustrés en 2022 dans dix catégories.

S’exprimant à l’ouverture de cette cérémonie, le président du Trophée Maroc Equestre, Badr Fakir, a indiqué que cette 16ème édition est une occasion de « célébrer et honorer comme chaque année nos championnes et champions qui ont marqué de leur empreinte notre discipline ».

« Il y a lieu de couronner le monde des sports équestres au Maroc par la reconnaissance de l’UNESCO de la Tbourida en tant que patrimoine immatériel », a-t-il ajouté.

M. Fakir a souligné que l’édition 2022 du Trophée Maroc Equestre est particulière à plusieurs égards, notant qu’il s’agit d’une reconnaissance qui conforte la vision de SM le Roi Mohammed VI à « donner aux sports équestres l’image et le blason doré qui leur reviennent » et une opportunité pour célébrer une discipline qui, grâce aux efforts du président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdellah Alaoui, « poursuit sa chevauchée jalonnée de succès et d’étapes de développement, dont la réussite est reconnue et applaudie à l’échelle nationale et internationale ».

Il a relevé qu’à compter de cette édition, un nouveau concept a été mis en place: 10 catégories distinctes évaluées par un jury expert afin de départager les cavaliers en lice.

Par ailleurs, M. Fakir a annoncé la mise en place de l’African Horse Academy, une plateforme d’expertise, de formation et d’accompagnement dédiée à l’Afrique et prenant comme référence l’expertise marocaine, reconnue aujourd’hui, non seulement sur le plan continental, mais aussi à l’échelon mondial.

Il est également revenu sur les acquis et les exploits des sports équestres ayant marqué l’année 2022, se félicitant de la brillante prestation du jeune Jad Guerraoui qui a décroché avec brio la médaille d’argent au FEI Youth Equestrian Games en Allemagne. Il a, de même, évoqué les champions Abdelkebir Ouaddar et El Ghali Boukaa qui ont remporté les étapes de Tétouan, Rabat et El Jadida du Morocco Royal Tour de saut d’obstacles.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités sportives et artistiques marocaines et étrangères, les organisateurs ont décerné les différents prix du Trophée Maroc Equestre dans 10 catégories distinctes parmi 53 candidats.

Ainsi, le prix de la catégorie « Talent » a été remis au cavalier Jad Guerraoui, tandis que dans la catégorie « Faras », le cheval « Fanias » monté par le cavalier Youssef El Ouazzani a été primé.

Pour ce qui est du prix « Equi’Perf », il a été remis au Royal club équestre de Dar Essalam de Rabat, le prix « Team » a été remporté par la Cavalerie des Forces Auxiliaires, tandis que le prix « Espoir » a été décerné à la cavalière Sofia Outaleb.

Dans la catégorie « Equi’Spirit », le Royal Club Équestre du Lac a été primé, alors que le prix « Baroud » a été remis à la Sorba du Mokaddem Oussama El Aoussi de la région Marrakech-Safi.

Le Prix « Elite » est revenu au cavalier Ali El Ahrach, tandis que le prix « Equi’Harmony » a été décerné à l’équipe « Cow Boy » juniors et le prix « Elite » a été remis à la cavalière Fanou Messaouden.

Le Trophée Maroc Equestre a décerné aussi des prix de reconnaissance et des prix honorifiques à la Sorba de la région de l’Oriental qui a remporté le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Salon du cheval d’El Jadida, ainsi qu’aux cavaliers Abdelkebir Ouaddar, El Ghali Boukaa et Jad Guerraoui.

A cette occasion, le Club Equestre Oued Ykem qui a décroché le titre de la Coupe du Trône 2022 de saut d’obstacles, le cavalier Yassine Rahmouni, Noor Slaoui (dressage), ainsi que l’équipe nationale militaire qui a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde militaire d’équitation ont été également honorés.

LR/MAP