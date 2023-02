Le soutien “sincère” du Maroc est vital pour la continuité des services des hôpitaux d’Al-Qods

Partager Facebook

Le secrétaire général du Réseau des hôpitaux d’Al Qods-Est, Fadi Al Atrash, a affirmé, mardi à Rabat, que le soutien “sincère” du Royaume du Maroc, qui jouit d’une expérience singulière dans le traitement des cas d’urgence, est vital pour assurer la continuité des services rendus par les hôpitaux de la ville sainte.

Intervenant à l’occasion de la signature d’un protocole de coopération portant sur la création par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif d’une unité de veille, de coordination et de suivi des cas d’urgence au sein de l’hôpital Al-Maqasid à Al-Qod, M. Al Atrash a précisé que grâce au soutien sincère du Royaume, les établissements hospitaliers de la ville sainte ont pu surmonter certaines circonstances difficiles, notamment la pandémie du Covid-19.

Le responsable palestinien a également tenu à exprimer ses remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour Son soutien sincère et constant à la Palestine en général, et à Al Qods en particulier.

Signé à l’occasion de la visite d’une délégation de directeurs d’établissements hospitaliers palestiniens à l’Agence Bayt Mal Al-Qods, ce protocole vise l’exécution du projet de création et d’équipement d’une unité de veille, de coordination et de suivi des cas d’urgence, l’organisation de sessions de formation à Al-Qods ou en dehors de la ville sainte au profit des cadres médicaux et administratifs spécialisés dans le domaine et de visites au Maroc et dans d’autres pays pour l’échange des expertises entre médecins urgentistes et cadres infirmiers et administratifs.

Il entend aussi la mise en place de programmes communs pour le développement continu des techniques et capacités des ressources humaines et la programmation de rencontres scientifiques.

En vertu de ce protocole, l’Agence Bayt Mal Al-Qods relevant du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de la coopération islamique, en tant qu’instance arabo-islamique œuvrant dans le cadre des attributions qui lui sont conférées sous la supervision directe de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour préserver la ville sainte, protéger son patrimoine historique et civilisationnel et soutenir la population maqdessie, mettra en place cette unité à Al-Qods dans le but de diversifier ses initiatives et programmes d’appui au secteur de la santé, en améliorant la qualité des services offerts par les hôpitaux de la ville sainte, particulièrement lors des cas d’urgence.

LR/MAP