Le président de l’Assemblée nationale du Bénin réaffirme le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de l’Assemblée nationale de la République du Bénin, Louis Gbéhounou Vlavonou, a réaffirmé, mardi à Rabat, le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume.

Le responsable béninois, en visite officielle au Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire, a exprimé cette position lors d’une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, indique un communiqué de la Chambre.

Lors de cette entrevue, M. Vlavonou a réitéré le soutien de son pays à l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc, saluant le progrès et le développement que connaît le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, précise la même source.

Il a, en outre, souligné que le Maroc constitue un modèle à suivre dans le continent africain, faisant savoir que sa visite au Royaume a pour objectif de promouvoir la coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays.

Vlavonou a également mis en avant le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, mettant l’accent sur l’importance du travail du Groupe d’amitié parlementaire et de l’échange de visites pour le renforcement de la coordination entre les deux institutions législatives aux niveaux bilatéral et multilatéral.

De son côté, M. Talbi Alami s’est félicité de cette visite du président de l’Assemblée nationale béninoise et la délégation l’accompagnant, estimant qu’elle contribuera au renforcement des relations entre les deux pays, notamment sur le plan parlementaire, conformément au mémorandum d’entente signé entre les deux institutions, en 2018.

Il a exprimé la disposition de la Chambre des représentants à partager ses expériences et expertises en matière d’action parlementaire et de numérisation avec l’Assemblée nationale du Bénin.

À cette occasion, M. Talbi Alami a exprimé ses remerciements pour la position positive et constante exprimée par la République du Bénin, en octobre dernier, devant la quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, au cours de laquelle ce pays a salué le plan d’autonomie présenté par le Maroc pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Au cours de cette rencontre, le président de la Chambre des représentants a informé son homologue béninois de l’Initiative atlantique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, ainsi que des avancées réalisées par le Royaume dans divers domaines, tels que les énergies renouvelables, le dessalement de l’eau de mer et les investissements étrangers.

LR/MAP