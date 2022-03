Le ministère de l’Industrie souhaite faire des CCIS un acteur économique agissant dans la région

Partager Facebook

Le ministère de l’Industrie et du commerce souhaite faire des chambres de commerce, d’industrie et des services (CCIS) un acteur économique régional essentiel et agissant qui contribue pleinement à l’essor de l’économie nationale, a indiqué, lundi à Béni Mellal, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur général du commerce au ministère de l’Industrie et du commerce, Abdelouahed Rahal, à l’ouverture de la première assemblée générale ordinaire de la Fédération des chambres d’industrie, de commerce et des services, M. Mezzour a estimé que le renforcement du rôle des CCIS en tant que catalyseurs du développement économique au niveau de la région passe, d’une part, par le repositionnement de la Fédération en tant que centre de services communs au profit des CCIS et, d’autre part, en tant que représentant crédible auprès des autorités publiques dans l’objectif de développer les secteurs économiques qu’elle représente.

En vue de soutenir et d’accompagner l’ensemble des projets économiques à forte valeur ajoutée qui participent à la création d’emplois, M. Mezzour a fait savoir que le ministère oeuvre avec l’ensemble des CCIS et leur Fédération à mettre en oeuvre les conventions relatives aux plans de développement des CCIS et de leur Fédération pour mener à bon port les chantiers portant sur les outils et les mécanismes de bonne gouvernance, améliorer la qualité et le professionnalisme des services et réaliser des projets économiques générateurs de revenu.

M. Mezzour a rappelé à ce propos que le ministère de l’Industrie et du commerce a signé dernièrement sept conventions de financement proposés par la Fédération d’un financement de près de 325 millions de dirhams (MDH), et ce, dans le cadre d’un premier appel à manifestation d’intérêt, ce qui permettra de créer plus de 4.200 emplois directs et indirects.

Pour sa part, le wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, a fait part de sa satisfaction de voir la ville de Béni Mellal accueillir la première assemblée ordinaire de la Fédération des Chambres de commerce, d’industrie et des service en vue d’examiner plusieurs questions ayant trait au programme d’action et au plan d’action stratégique de la Fédération.

Il a également salué à cette occasion, le rôle pionnier que s’assigne la Fédération en ce qui concerne la coordination entre les douze CCIS du Royaume, la formulation de proposition au sujet de plusieurs questions économiques, la mise en place de programmes visant à capter les investissements étrangers et la promotion du produit Made in Morocco afin de contribuer à stimuler la dynamique de développement que connaît le Royaume.

De son côté, le président de la Fédération des CCIS, Houcine Alioui, a indiqué que cette dernière est appelée, eu égard aux difficultés que connaît le tissu économique national, à intensifier ses efforts et à mobiliser ses énergies pour aider et accompagner les entreprises en particulier les PME en cette conjoncture économique.

La réhabilitation des CCIS passe par le développement de leur système juridique et organisationnel et dépend également du degré d’exercice de leurs compétences, a-t-il dit, ajoutant que l’objectif est de renforcer leur contribution au champ économique et dans la mise en oeuvre des grands chantiers pour participer à la création de plus de richesses et à stimuler l’investissement.

Dans ce même sillage, le président de la CCIS de la région Béni Mellal-Khénifra, Khalid El Mansouri, a quant à lui, mis en avant le rôle que s’assigne les CCIS en matière de développement et de mise en oeuvre des grands chantiers à travers le Royaume, formant le souhait que la tenue à Béni Mellal de cette assemblée va insuffler un nouvel élan à la région et aux projets vitaux et structurants qui y ont été réalisés grâce au soutien du ministère d’Industrie et du commerce.

Lors de cette assemblée, il a été procédé l’approbation d’un projet de convention de partenariat ayant pour objectif la simplification des déclarations et du paiement des impôts ainsi que des cotisations de la sécurité sociale en particulier pour les entités soumises à la contribution professionnelle unique (CPU).

L’assemblé a également approuvé l’unification du logo actuel de la Fédération, les rapports moral et financier, les comptes finaux au titre de l’exercice 2021 ainsi que le projet d’amendement d’une convention relative au programme de développement de la fédération au titre de la période de 2018-2023.

Elle a été aussi l’occasion de discuter du projet du plan stratégique de la Fédération au cours du mandat 2021-2027, du plan d’action de la Fédération au titre de 2022 et du projet du budget 2022.

LR/MAP