Le Maroc lance une initiative pour former 200 000 enfants aux technologies numériques et à l’IA

Une convention cadre de partenariat a été signée, samedi à Rabat, pour la mise en œuvre du programme national de formation des enfants dans le domaine du numérique et de l’intelligence artificielle (IA).

Cette convention a été signée par la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que la représentante de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Ibtissam Khamlichi.

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale “Maroc numérique 2030”, qui place le développement des compétences numériques des jeunes au cœur de ses priorités, cette convention vise à favoriser l’émergence d’un écosystème numérique dynamique au Maroc et à former une nouvelle génération maîtrisant les technologies du futur.

En vertu de cet accord, les parties signataires s’engagent à renforcer l’accès de toutes les catégories à la connaissance numérique et à l’intelligence artificielle, en initiant les jeunes aux outils technologiques et aux concepts liés à l’IA dès le plus jeune âge.

Il s’agit également de promouvoir une utilisation responsable et sécurisée des technologies numériques et de l’IA, en sensibilisant les enfants aux bonnes pratiques et à l’éthique des nouvelles technologies, afin de renforcer l’inclusion numérique, garantir l’égalité d’accès aux outils numériques et réduire la fracture technologique.

Dans une déclaration à la presse, Mme Seghrouchni a souligné que la signature de cette convention s’inscrit dans le droit fil de la stratégie “Maroc numérique 2030”, un chantier majeur dédié à la formation des compétences dans les domaines du numérique et de l’IA.

Elle a précisé que l’objectif de cette convention est de sensibiliser les enfants aux technologies numériques et à l’utilisation des réseaux sociaux, notant que la première phase de ce programme national cible les enfants âgés de 8 à 14 ans, tandis que la deuxième phase concernera les 15 à 18 ans.

La ministre a également insisté sur l’importance de donner à tous les enfants, en milieu urbain ou rural, l’opportunité de découvrir l’intelligence artificielle et les technologies numériques en général, notant que ce programme bénéficiera à quelque 200.000 enfants à l’échelle nationale.

Pour assurer le succès de ce programme national, les parties concernées s’engagent à mettre en place plusieurs mesures de coopération, notamment la création de programmes de formation dédiés aux technologies numériques et à l’IA, l’organisation de sessions de formation, la promotion des technologies émergentes, ainsi que le renforcement des initiatives d’inclusion numérique et l’adaptation de ces programmes aux besoins des jeunes.

Le programme sera mis en œuvre dans douze maisons de jeunes, couvrant les douze régions du Maroc, avec une formation spécifique destinée aux formateurs afin d’étendre progressivement ce programme à l’échelle nationale et de permettre à un plus grand nombre de jeunes d’y accéder.

LR/MAP