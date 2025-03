L’université Mohammed VI des sciences et de la santé ouvre deux campus à Marrakech et Agadir

L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS), relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, annonce l’ouverture prochaine de deux nouveaux campus à Marrakech et Agadir pour la rentrée universitaire 2025-2026.

Cette extension offrira aux étudiants de ces régions l’opportunité de bénéficier d’un enseignement de qualité dans les domaines de la médecine, de l’ingénierie des sciences de la santé et des sciences infirmières et professions de la santé, indique un communiqué de l’UM6SS.

L’ouverture de ces deux nouveaux campus s’inscrit dans la vision de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé qui consiste à promouvoir l’enseignement, la recherche et l’innovation dans tout le Royaume, souligne la même source, notant que cette vision se concrétise grâce à une collaboration avec les administrations publiques et les organismes concernés, afin de garantir une offre de formation de haute qualité et de contribuer au développement du secteur de la santé au Maroc.

Dotés d’équipements de dernière technologie et d’infrastructures modernes, les nouveaux campus de Marrakech et Agadir seront des lieux propices au développement et à l’innovation pédagogique, a précisé le communiqué, ajoutant que ces nouvelles implantations ont pour objectif d’offrir à un plus grand nombre d’étudiants des opportunités de formation dans des domaines indispensables pour l’avenir de la santé. Elles contribuent également au développement du secteur de la santé dans ces régions, en formant des professionnels de santé de haut niveau.

Pour la rentrée 2025-2026, l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé comptera cinq campus déployés dans les villes de Casablanca, Rabat, Dakhla, Marrakech et Agadir, renforçant ainsi sa présence et son impact à l’échelle nationale, et contribuant activement à la formation des professionnels de santé au Maroc et au-delà.

Ainsi, l’UM6SS renforce son engagement en faveur d’un enseignement de qualité accessible à tous, en soutenant l’innovation et en répondant aux besoins du secteur de l’enseignement dans les domaines des sciences et de la santé, relève-t-on.

L’UM6SS, forte de ses 10 ans d’existence, poursuit sa mission de former des professionnels de santé de haut niveau et adopte des méthodes d’enseignement novatrices alliant théorie et pratique, en intégrant les meilleures pratiques pédagogiques et les outils technologiques les plus développés. Cette approche vise à préparer les étudiants pour devenir des acteurs compétents, capables de répondre aux défis du secteur de la santé.

LR/MAP