Le Maroc élu premier vice-président de la Fédération internationale du sport scolaire

Le Maroc a été élu, en la personne du secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports Youssef Belkacemi, premier vice-président de la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), indique mardi le ministère dans un communiqué.

M. Belkacemi a été élu lors de l’assemblée générale de l’ISF tenue les 16 et 17 mai en Normandie (France), parallèlement à la 19ème édition des jeux olympiques scolaires “Gymnasiade 2022”, qui se déroulent du 14 au 22 mai, en remportant 61 voix sur le total des suffrages, ce qui lui a valu membre de la commission de gestion et du Comité exécutif de l’ISF, précise-t-on.

Ce poste prestigieux obtenu par le Maroc, en plus de sa présidence de la Fédération Africaine du Sport Scolaire (FASS) est le fruit du grand succès de l’assemblée générale de la FASS, abritée par la ville de Fès les 18, 19 et 20 mars 2022, et les efforts déployés par le Royaume au niveau africain, dans la mis en place d’une stratégie africaine pour la promotion du sport scolaire au continent, a souligné la même source.

Le poste, ajoute le communiqué, est une reconnaissance du rôle de pionnier joué par le Royaume aux niveaux continental et international en général, et dans le domaine du sport scolaire en particulier, après avoir remporté le Championnat d’Afrique du football scolaire, ce à Kinshasa (RDC) et la réalisation de performances exceptionnelles aux championnats du monde de cross-country en Slovaquie, à même de renforcer la présence du sport scolaire national aux niveaux continental et international.

LR/MAP