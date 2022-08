Le discours de SM le Roi exprime la confiance royale en le rôle des MRE dans le développement du Maroc

Partager Facebook

Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI exprime la confiance royale en le rôle des Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans le développement du Royaume, a indiqué l’universitaire nigérian Obichi Obiajunwa, fondateur de l’association Young Innovation Leaders Fellowship.

Réagissant au discours adressé par SM le Roi à la Nation à l’occasion du 69-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, M. Obiajunwa a déclaré à la MAP que “dans Son discours, SM le Roi a exprimé Sa confiance en le rôle des Marocains de la diaspora dans le développement du Royaume, car ils se tournent vers les potentiels de croissance de la Nation et ses offres en tant que havre d’investissement”.

“L’invitation adressée par le Souverain aux autorités pour créer un mécanisme de compétences à l’étranger pour capter les immenses potentiels de la diaspora marocaine revêt une importance particulière”, a-t-il poursuivi.

Dans ce sens, il a expliqué qu’”il s’agit-là de mesures essentielles que les autres dirigeants africains devraient adopter non seulement pour stimuler le développement économique, mais aussi pour inverser l’épidémie croissante de fuite des cerveaux dans la région”.

S’agissant de la question du Sahara, le maître de conférences à l’Université Gregory à Uturu, au Nigeria, a mis en avant que “le discours de SM le Roi Mohammed VI était éloquent sur la souveraineté du Maroc et sa position ferme sur le Sahara marocain”.

“SM le Roi a noté l’impératif pour les alliés du Royaume et toutes les Nations, non seulement d’exprimer clairement leur position, mais aussi de soutenir les intérêts du Maroc”, a-t-il souligné, ajoutant que “ceci est instructif pour les autres nations qui doivent s’inspirer de Sa Majesté le Roi pour protéger leur intégrité territoriale”.

Dans une déclaration similaire, le président du cabinet de conseil Chesterbridge, Eno Praise, a mis en exergue “la confiance et la foi de SM le Roi dans le Royaume du Maroc, en tant que leader et père véritable et passionné”.

“Le changement dans la continuité est l’une des maximes politiques de SM le Roi Mohammed VI, qui a inspiré une grande confiance”, a fait remarquer M. Praise, relevant que le Souverain “a mis l’accent sur la protection des libertés et la préservation des droits, ce qui est phénoménal pour accroître la confiance des citoyens”.

Il a également salué les efforts déployés par SM le Roi afin d’assurer la sécurité et le progrès de la communauté marocaine expatriée.

Sur un autre registre, il a noté que “SM le Roi est considéré comme un symbole de l’unité nationale et le protecteur de l’intégrité territoriale du Royaume”.

“Depuis son retour à l’Union africaine (UA), SM le Roi Mohammed VI a orienté la politique étrangère du Maroc vers le continent africain”, a-t-il enchaîné.

Pour sa part, Jumai Ahmadu, co-conférencière à la Conférence des femmes africaines (AWC), a déclaré que “les problèmes du Royaume du Maroc ont été résolus grâce à l’esprit, l’intelligence et la vision altruiste de SM le Roi pour Son peuple, ce qui s’est traduit par la paix, la tranquillité et le développement”.

Au niveau diplomatique, Mme Ahmadu a, par la même occasion, tenu a indiqué que “grâce à la vision de SM le Roi, les liens diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République fédérale du Nigeria ont été réellement renforcés et sont bénéfiques pour les deux pays”.

Durant le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “la volonté de commerce et d’investissement des deux pays s’est maintenue à un niveau élevé”.

Mme Ahmadu a également exprimé ses vifs remerciements à SM le Roi pour l’accueil chaleureux dont l’équipe et les déléguées de la Conférence des femmes africaines ont bénéficié en 2019 à l’occasion de la tenue de la 3ème édition de la Conférence au Maroc.

LR/MAP