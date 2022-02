Le Conseil des ministres saoudien approuve un mémorandum de coopération avec Archives du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil des ministres saoudien a approuvé, mardi, un mémorandum de coopération entre Archives du Maroc et la Fondation Roi Abdelaziz pour la recherche et les archives (Darah), lors d’une session présidée par le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane ben Abdelaziz.

Archives du Maroc et Darah avaient signé ce mémorandum de coopération en septembre dernier à Rabat, à la lumière des liens scientifiques existants entre les deux institutions et dans la perspective de mettre en œuvre leur volonté de développer les relations de coopération bilatérale dans leurs domaines de travail respectifs.

Parmi les volets inclus dans le mémorandum figure la promotion des études et de la recherche, l’accès des chercheurs aux informations historiques, l’échange des publications scientifiques et le partage des mesures encadrant le travail des deux institutions.

Il s’agit également de favoriser l’organisation de conférences et d’expositions conjointes, l’échange d’expériences en matière de sauvegarde, de restauration et de technicité dans leur champ d’intervention outre des sessions de formation au profit de leur personnel.

Ce texte a été signé à l’occasion de la visite d’une délégation saoudienne de haut niveau au siège des « Archives du Maroc » à Rabat. Il a été paraphé par le directeur des « Archives du Maroc », Jamaâ Baida et le Secrétaire général de Darah à Riyad, Fahd ben Abdallah Samari.

« Archives du Maroc » a été créée en vertu de la Loi n° 69-99 relative aux archives promulguée en 2007, avec pour missions principales, la promotion et la coordination du programme de gestion des archives courantes et intermédiaires des services de l’État, la sauvegarde et la promotion du patrimoine archivistique national et la promotion du domaine des archives par la recherche scientifique, la formation professionnelle et la coopération internationale.

Quant à la Fondation Roi Abdelaziz pour la recherche et les archives, elle a été créée en 1972 pour, particulièrement, faire connaitre l’histoire du Royaume d’Arabie Saoudite, sa géographie, sa littérature et son urbanisme.

LR/MAP