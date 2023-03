Le chef du gouvernement reçoit le président du Conseil national autrichien

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, lundi à Rabat, le Président du Conseil national autrichien, Wolfgang Sobotka, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation comprenant notamment le président du groupe d’amitié parlementaire Autriche – Afrique du nord.

Au cours de leur entretien, le Chef du gouvernement et le Président du Conseil national autrichien se sont félicités de la dynamique positive que connaissent les relations d’amitié et de coopération historiques entre le Royaume du Maroc et la République d’Autriche, les deux pays ayant commémoré récemment le 240eme anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Les deux parties ont également mis l’accent sur le bilan positif de la visite officielle effectuée au Maroc, fin février dernier, par le Chancelier autrichien, Karl Nehammer, à la tête d’une importante délégation de responsables et d’opérateurs économiques, marquée par la tenue d’un forum économique Maroc – Autriche qui ouvre des perspectives prometteuses pour le partenariat économique entre les deux pays, selon la même source.

Le Chef du gouvernement a salué au cours de ces entretiens la position de l’Autriche à l’égard de la question nationale du Royaume, réitérée lors de la visite au Maroc du Chancelier autrichien, la République d’Autriche considérant que le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 est une base de solution au différend autour du Sahara marocain et qualifiant les efforts du Maroc dans ce cadre de sérieux et crédibles, poursuit le communiqué.

M. Akhannouch a également souligné que la visite du Président du Conseil national autrichien dans le Royaume consacre la dimension historique des relations bilatérales et renforce l’évolution positive de la coopération entre les deux pays dans ses volets politique, économique et culturel.

Les deux parties ont par ailleurs évoqué la contribution du partenariat entre les institutions législatives dans les deux pays à l’enrichissement et à l’élargissement des horizons de l’amitié Maroco-autrichienne, conclut le communiqué.

