L’aspect culturel, un élément essentiel dans la préservation de l’identité des MRE (Bourita)

L’aspect culturel est un élément essentiel dans la préservation de l’identité de la communauté marocaine résidant à l’étranger, a indiqué mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

En réponse à une question lors de la séance consacrée aux questions orales à la Chambre des Conseillers, M. Bourita a souligné que l’évolution de la structure socio-démographique des MRE, ainsi que de la situation dans les pays d’accueil et l’ingérence dans l’identité marocaine à l’étranger, pour des raisons religieuses, sociales ou autres, nécessitent le renforcement et la préservation de l’aspect culturel de l’identité de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Et d’ajouter que l’action du ministère dans ce domaine, concerne les pays d’accueil à travers l’expérience des centres culturels tels que ceux de Montréal et des Pays-Bas et celui de Paris qui ouvrira ses portes prochainement, ainsi que les programmes culturels dédiés à l’identité marocaine qui sont mis en œuvre en partenariat avec des centres dans les pays d’accueil.

M.Bourita a mis l’accent également sur le rôle de l’offre de l’enseignement dans la préservation de l’aspect culturel de l’identité marocaine des MRE à travers des conventions avec plusieurs pays pour dépêcher des enseignants ou des actions informelles menées en coordination avec un ensemble d’associations, notant que l’encadrement religieux demeure un élément essentiel dans la préservation de l’identité marocaine outre les activités culturelles organisées dans les pays d’accueil.

Le ministre a passé en revue les autres mesures mesures prises dans le cadre de l’opération “Marhaba”, les universités d’été et les autres activités culturelles.

Il a souligné la nécessité d’harmoniser et d’adapter l’offre présentée à la communauté marocaine résidant à l’étranger à la lumière de son évolution socio-démographique et de la situation dans les pays de résidence marquée par la montée de certaines tendances extrémistes, en exploitant notamment, les moyens technologiques modernes pour relever ce défi fondamental.

LR/MAP