L’ambassadeur de Belgique à Rabat salue les bonnes relations liant son pays au Maroc

L’ambassadeur de Belgique au Maroc, Mme Véronique Petit, a salué, mercredi, les bonnes relations liant les deux Royaumes dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’industrie et de la culture.

Lors d’une entrevue avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, la diplomate belge a exprimé son estime pour la sagesse de SM le Roi Mohammed VI et Ses instructions Royales ainsi que pour les mesures prises pour atténuer les répercussions de la pandémie de covid-19.

A cette occasion, Mme Petit a relevé que la situation internationale et régionale ainsi que les changements que connait le monde nécessitent un renforcement des partenariats à travers l’ouverture sur de nouveaux espaces et la consolidation de la solidarité entre les pays entretenant des relations spéciales avec le Royaume de Belgique, le Maroc à leur tête, via l’échange des idées et des opinions et en pérennisant le débat sur des questions prioritaires relatives au changements climatiques, aux énergies renouvelables, à la transition numérique, à la diversité, au pluralisme linguistique et culturel et à la migration décentralisée, selon un communiqué de la Chambre des représentants.

Elle a souligné à cet égard l’importance que revêt la coopération entre les parlements en vue d’échanger et de partager leurs expériences respectives, saluant dans ce sens la dynamique que connaît la Chambre des représentants et la diplomatie parlementaire marocaine. De son côté, M. Talbi Alami a loué la qualité des relations entre Rabat et Bruxelles, notant qu’au cours des dernières législatures, le groupe parlementaire d’amitié Maroc-Belgique a constitué un modèle efficace dans la dynamique de la diplomatie parlementaire.

La Chambre des représentants est ouverte sur toutes les initiatives constructives et sur toutes les questions parlementaires d’intérêt commun, comme la décentralisation, les changements climatiques, les énergies renouvelables, le développement technologique, la numérisation et les industries pharmaceutiques, a-t-il affirmé.

La Chambre des représentants aspire à approfondir l’institutionnalisation des relations parlementaires maroco-belges et à bénéficier des meilleures expériences sur les plans bilatéral et multilatéral, et ce à travers l’unification des perceptions et des positions sur des questions parlementaires communes, en créant de nouveaux espaces dédiés à la coopération et à la coordination, conclut le communiqué.

