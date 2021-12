Le ministère de la santé dément les informations sur la réouverture des frontières aériennes et maritimes

Partager Facebook

Le ministère de la santé et de la protection sociale a fermement démenti, mercredi, les informations diffusées par certains sites électroniques, portant sur la réouverture des frontières aériennes et maritimes.

Dans une mise au point, le ministère a affirmé que les informations publiées par certains médias électroniques au sujet des recommandations du Comité scientifique et technique du Covid-19, concernant la réouverture des frontières et la reprise des liaisons maritimes et aériennes, sont dénuées de toute vérité et qu’aucune recommandation n’a été émise à cet égard “jusqu’à l’écriture de ces lignes”.

Ce comité, explique le communiqué, se réunit chaque semaine et à chaque fois que cela s’avère nécessaire, dans l’objectif d’évaluer la situation épidémiologique nationale et internationale.

Par ailleurs, le ministère de la santé et de la protection sociale a souligné que la recrudescence de l’épidémie reste possible, notamment avec la parution du nouveau variant Omicron.

Ce département a, ainsi, appelé les citoyens à préserver les acquis réalisés par le Royaume, à travers le maintien de la vigilance et l’observation stricte des mesures préventives, notamment celles décrétées par les autorités, parallèlement à l’avancement de la campagne de vaccination.

