La question du Sahara,”la clé de voûte de l’unité nationale” du Maroc

La revue africaine “Geoafricapress” s’est fait l’écho du Discours prononcé samedi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 46-ème anniversaire de la Marche Verte, dans lequel le Souverain a notamment souligné que “pour le Maroc, son Sahara n’est pas à négocier”.

“Clamant l’intégrité territoriale du Royaume lors du discours marquant le 46ème anniversaire de la Marche verte, SM le Roi Mohammed VI a axé Son discours sur sa reconnaissance à l’ONU et la décision de plus de vingt-quatre pays du monde d’ouvrir un consulat à Laâyoune ou à Dakhla, a écrit, dimanche, le journaliste congolais, Driss Senda, Rédacteur en chef de la revue, notant que cela confirme le large soutien à la position marocaine.

Le journaliste souligne dans un article intitulé “Maroc : La question du Sahara est la clé de voûte de l’unité nationale du Royaume” que “pour le Maroc, son Sahara n’est pas à négocier. Aujourd’hui comme dans le passé, la Marocanité du Sahara ne sera jamais à l’ordre du jour d’une quelconque tractation”.

“Cette cause validée par les annales de l’Histoire tel un vœu profond et un souhait ardent de la population sahraouie a été l’un des points d’ancrage d’une déclaration dans laquelle le Souverain présente le Maroc comme un pays ayant connu de nombreux acquis et des défis multiples”, fait noter le média, en citant le discours royal.

“Le Maroc se réjouit non seulement de la restauration de la libre circulation des personnes et des marchandises au point de passage Guerguerat, reliant les deux pays frères, le Maroc et la Mauritanie, mais aussi de la décision souveraine des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara”, indique encore l’auteur.

“Il s’agit d’une solution définitive fondée sur l’Initiative d’autonomie, sous souveraineté marocaine. Si à la communauté internationale et aux partenaires du Maroc, le Souverain plaide pour que ceux-ci “formulent des positions autrement plus audacieuses et plus nettes au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume”, il n’en demeure pas moins qu’il demande au peuple marocain d’être unis autour des idéaux nationaux et de reconnaître que toutes les provinces du Sud constituent une partie intégrante du territoire national”, poursuit la revue.

“A propos, la question de développement doit être inclusive. Ainsi, tout investissement au sein du secteur privé national par exemple visera en premier le bien-être de la population marocaine. L’essor général et l’ordre économique ou commercial, illustré par le développement des infrastructures et la réalisation de projets économiques et sociaux ne saurait en aucun cas se faire sans le Sahara marocain”, ajoute-t-il.

Et de citer le discours de SM le Roi dans lequel le Souverain affirme que “nous considérons que les conseils élus démocratiquement, librement et de manière responsable dans les provinces et régions du Sahara sont des véritables représentants légitimes de la population locale. Notre souhait est que ces conseils soient une force motrice pour mettre en œuvre la régionalisation avancée, compte tenu de sa vocation à offrir de réelles perspectives de développement et à favoriser une véritable participation politique”.

“La question du Sahara est la Cause qui rassemble tous les Marocains. Elle est la clé de voûte de l’unité nationale du Royaume”, conclut l’auteur de l’article.

LR/MAP