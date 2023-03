La coopération bilatérale au centre d’entretiens entre Mayara et l’ambassadeur de Chine au Maroc

Partager Facebook

Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara s’est entretenu jeudi au siège de la Chambre, avec l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, des moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le domaine parlementaire.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont passé en revue des questions internationales et régionales d’intérêt commun, mettant en exergue la profondeur et la solidité des relations stratégiques liant le Royaume du Maroc et la Chine qui ont connu une nouvelle ère depuis la visite historique qu’avait effectuée SM le Roi Mohammed VI à Pékin en 2016, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Les deux parties ont également exprimé leur volonté commune de consolider davantage les actions à même de favoriser le développement des relations dans différents domaines, insistant sur la nécessité de poursuivre les rencontres parlementaires et la communication politique, le but étant de renforcer les relations bilatérales sur les plans économique et commerciale et d’élargir les axes de coopération en vue de hisser à niveau supérieur le partenariat entre le deux pays qui regorgent d’énormes potentialités.

M. Changlin a exprimé, dans ce sens, son optimisme quant à l’avenir prometteur des relations économiques Maroc-Chine particulièrement dans les secteurs de l’industrie et du tourisme, saluant par la même occasion le message royal adressé aux participants de la première édition de la « Journée nationale de l’industrie », ajoute la même source.

Il s’est également félicité de l’adoption de la charte d’investissement qui constitue, selon lui, un levier important pouvant faciliter et renforcer la présence des sociétés chinoises dans le tissu économique national notamment dans l’industrie, fait savoir le texte, ajoutant que le diplomate chinois a également salué la dynamique des diplomaties marocaines officielle et parlementaire et leur performance dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

Pour sa part, M. Mayara a mis l’accent sur la nécessité d’engager une action commune et de conjuguer les efforts en vue de booster les relations économiques et développer les échanges commerciaux en vue de les hisser au niveau de l’excellence des relations politiques entre les deux pays, louant dans ce cadre la présence efficace d’entreprises chinoises et leur contribution à la création d’opportunités d’emplois et au développement de la croissance économique et sociale du pays.

Saluant par ailleurs le rôle important que joue Pékin à l’échelle internationale, notamment sa volonté de garantir un équilibre au sein des Nations Unies à travers la consolidation de la paix et la sécurité internationales, le président de la Chambre des conseillers a salué à ce propos la « neutralité positive » adoptée par la Chine vis-à-vis de la question du Sahara.

Il a toutefois mis en garde contre les dangers et risques liés à la propagation de milices armées et de groupuscules séparatistes dans l’ensemble de la région en particulier la zone sahélo-saharienne où règne le chaos, le terrorisme et le trafic de drogue et d’êtres humains menaçant la paix dans la région et le voisin européen, conclut le communiqué.

