Kénitra | Organisation de l’exercice maroco-américain de gestion des catastrophes « Maroc Mantlet 2022 »

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, les Forces Armées Royales (FAR) organisent, du 12 au 23 septembre à l’Unité de Secours et de Sauvetage du Génie militaire et la 3ème Base Aérienne des Forces Royales Air à Kénitra, l’exercice maroco-américain de gestion des catastrophes “Maroc Mantlet 2022”.

Le programme de cette activité inclut des séminaires et formations au profit des cadres et des modules d’intervention ainsi que des entraînements sur le terrain. Aussi, des visites d’autorités militaires, américaines et marocaines, sont prévues aux différents sites et ateliers d’entraînement, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

En marge de cet exercice, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, mardi 20 septembre 2022 au siège de l’Etat-Major Général des FAR, le Général de Division Michael Turley, Commandant la Garde Nationale de l’Etat de l’Utah, en visite officielle au Royaume du 19 au 22 septembre 2022, à la tête d’une délégation militaire.

A cette occasion, les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération, tout en soulignant l’importance de l’engagement de la Garde Nationale de l’Etat de l’Utah et des FAR à renforcer encore davantage leur partenariat et liens qui existent entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, précise la même source.

“Maroc Mantlet” est un exercice combiné de gestion des catastrophes qui réunit annuellement les équipes spécialisées des FAR en gestion des catastrophes et les équipes de la Garde Nationale de l’Etat de l’Utah ainsi que l’Agence Américaine de Réduction des Risques. Il vise notamment le développement de l’interopérabilité technique et procédurale entre les modules spécifiques des intervenants.

LR/MAP