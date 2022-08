Japon | Les atouts du Maroc en tant que destination de choix pour les IDE mis en exergue à Tokyo

Partager Facebook

L’ambassadeur du Maroc au Japon, Rachad Bouhlal, a mis en exergue, mercredi à Tokyo, les atouts du Maroc en tant que destination de choix pour les investissements directs étrangers (IDE).

Le Maroc a pu attirer d’importants investisseurs dans les secteurs économiques clés du pays tels que l’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire ou encore l’énergie renouvelable, a dit M. Bouhlal, lors de sa participation, par visioconférence, à une rencontre sur « les bonnes pratiques pour encourager les investissements japonais en Afrique », organisée par le Bureau de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel à Tokyo (ONUDI).

Le diplomate marocain, également président du comité du commerce et de l’investissement du corps diplomatique africain au Japon (TRINVEC), a saisi l’occasion pour dresser un tableau des relations économiques entre le Maroc et le Japon. Il a rappelé, à cet égard, que le nombre de compagnies japonaises présentes dans le pays a plus que doublé lors des dix dernières années.

Ainsi, avec plus de 75 compagnies implantées au Maroc, le secteur privé japonais est le premier employeur privé dans le Royaume, avec plus de 50.000 emplois. Au-delà de ses efforts visant à attirer les IDE, le Maroc multiplie les investissements en Afrique dans le cadre de son engagement constant en faveur de la coopération Sud-Sud. Ainsi, 80% des IDE marocains à l’étranger sont installés en Afrique, a-t-il dit, citant notamment les domaines bancaires, des télécommunications, des fertilisants et du développement d’infrastructures.

