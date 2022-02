Industries Manufacturières | L’indice de prix en hausse

Partager Facebook

L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole » a enregistré une hausse de 2,5% au cours de janvier 2022 par rapport au mois de décembre 2021, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette augmentation s’explique par la hausse des prix de « l’Industrie chimique » de 9,2%, des « Industries alimentaires » (0,7%), de « l’Industrie automobile » (2,2%), de « l’Industrie d’habillement » (1,2%), de la « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques » (0,5%), dans la « Métallurgie » et dans la « Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique » de 0,6% et dans la « Fabrication d’équipements électriques » de 0,8%, précise le HCP dans sa récente note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM).

Ladite note fait aussi état d’une baisse des prix dans la « Fabrication de meubles » de 0,6% et dans « l’Industrie du papier et du carton » de 0,1%.

Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des « Industries extractives », de la « Production et distribution d’électricité » et de la « Production et distribution d’eau » ont connu une stagnation au cours de janvier 2022.

