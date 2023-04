Incursion dans la Mosquée Al Aqsa | La communauté internationale doit assumer sa responsabilité

Partager Facebook

L’ambassadeur de Palestine auprès des Nations Unies, Ryad Mansour a animé, mercredi à New York, aux côtés notamment de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, une conférence de presse au Conseil de sécurité durant laquelle il a appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité vis-à-vis du peuple palestinien suite à l’incursion par les forces israéliennes dans la Mosquée Al Aqsa.

Au début de la conférence, l’ambassadeur palestinien a tenu à préciser que M. Hilale participe à cette conférence étant donné que le Maroc préside, en l’Auguste personne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Comité Al-Qods.

Lors de cette rencontre à laquelle ont participé aussi les ambassadeurs d’Egypte, des Emirats arabes unis, de Mauritanie et de Jordanie, entre autres, le diplomate palestinien a souligné que “la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l’ONU doivent assumer leurs responsabilités”.

Il a fait savoir que les Emirats arabes Unis ont demandé au Conseil de sécurité, sur la base d’une demande de la Palestine, de tenir jeudi une réunion à huis clos sur ce nouveau développement.

Il s’agit, selon lui, de condamner cette incursion, de prévenir la réédition de telle provocation et de faire respecter le droit international et le droit international humanitaire, ainsi que le statut juridique et historique dans la Mosquée Al Aqsa.

Le diplomate a, en outre, indiqué que des lettres ont été adressées au Conseil de sécurité, au Secrétaire général de l’ONU et au président de l’Assemblée générale des Nations Unies “pour que toutes les parties assument leur responsabilité”, soulignant que la Mosquée Al Aqsa est une “ligne rouge” pour les Palestiniens et les musulmans en général.

Répondant à une question sur l’apport que les pays entretenant des relations directes avec Israël peuvent apporter aux revendications palestiniennes, M. Mansour a dit apprécier la forte présence des ambassadeurs de ces pays lors de la conférence de presse.

“Le fait qu’ils soient avec nous ici avec toute cette force est quelque chose que nous apprécions vraiment et cela parle de lui-même. Ils sont avec nous. ils sont avec la Palestine”, a-t-il souligné. “Nous apprécions ce qu’ils font” pour la question palestinienne, a ajouté l’ambassadeur.

Dans un communiqué, le Maroc, par la voix du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a vivement condamné l’incursion des forces israéliennes dans la Mosquée Al Aqsa ainsi que l’agression et la terreur des fidèles en plein mois sacré de Ramadan.

Le Royaume du Maroc, dont SM le Roi Mohammed VI préside le Comité Al Qods, souligne la nécessité de respecter le statut juridique, religieux et historique d’Al Qods et des Lieux Saints et d’éviter toutes les pratiques et violations qui sont à même d’anéantir toutes les chances de paix dans la région, relève le communiqué.

LR/MAP