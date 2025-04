Genomia MDATA et la FM6SS s’allient pour transformer la médecine de précision en Afrique

Partager Facebook

Genomia MDATA, leader international en médecine de précision d’origine canadienne, et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) annoncent une alliance stratégique majeure visant à positionner l’Afrique comme un acteur incontournable de l’innovation biomédicale mondiale.

Ce partenariat repose sur le Hub intégré de médecine de précision, combinant l’expertise de technologie scientifique et médicale de Genomia MDATA avec l’expertise académique et médicale de la FM6SS, afin d’accélérer le développement de diagnostics et de traitements personnalisés, adaptés aux spécificités génétiques des populations africaines, indique un communiqué de la Fondation.

Cette initiative révolutionnaire ancre Genomia MDATA comme un partenaire de premier plan pour les institutions, les industries pharmaceutiques et les professionnels de santé souhaitant s’engager dans l’avenir de la médecine en Afrique et au-delà, souligne la même source.

Une collaboration multidimensionnelle pour une médecine plus performante et inclusive

Cette alliance repose sur une approche collaborative impliquant médecins, chercheurs, biotechnologistes et industries pharmaceutiques pour :

– Accélérer l’essor de la médecine de précision en Afrique, en ciblant notamment les maladies rares et chroniques grâce à des outils génétiques et algorithmiques de pointe.

– Faciliter le co-développement de nouvelles thérapies, en intégrant le module collaboratif de la plateforme numérique de Genomia MDATA permettant aux scientifiques et aux industriels de concevoir des solutions adaptées aux réalités médicales du continent.

– Renforcer l’indépendance et la souveraineté sanitaire de l’Afrique, en structurant un écosystème innovant autour de la génomique et des biotechnologies.

– Mettre en place la plateforme pharmacogénomique unique, qui deviendra un outil clé pour les compagnies pharmaceutiques et les médecins afin d’optimiser les traitements et réduire les coûts des soins de santé.

– Élargir l’initiative à d’autres pays africains, avec des discussions en cours pour intégrer de nouveaux partenaires institutionnels et académiques.

– Établir des accords stratégiques avec les institutions africaines pour structurer des politiques de santé publique innovantes basées sur la médecine de précision.

Les deux partenaires annoncent le lancement d’initiatives concrètes pour un impact immédiat :

– Biobanque panafricaine 2.0

– Modernisation et expansion de la biobanque du Hub FM6SS pour en faire un référentiel génétique continental, essentiel à la recherche sur les maladies endémiques et rares.

– Initiative citoyenne “Génome Africain”

– Lancement de campagnes de séquençage génétique à grande échelle au Maroc et en Afrique, visant à détecter précocement les maladies génétiques rares et complexes.

– Personnaliser les traitements grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle développés par Genomia MDATA, en s’appuyant sur sa plateforme technologique et son infrastructure collaborative de pharmacogénomique et de médecine préventive.

– Ouverture du siège africain de Genomia MDATA Africa au Maroc, point d’ancrage pour des collaborations intra-africaines en médecine de précision.

– Déploiement progressif de centres de diagnostic génétique dans plusieurs pays du continent.

– Mise à disposition de la plateforme de recherche et développement collaborative de Genomia MDATA intégrant scientifiques, cliniciens et laboratoires pharmaceutiques pour concevoir de nouveaux médicaments adaptés aux variants génétiques africains.

– Accélération des essais cliniques grâce à des outils d’analyse prédictive basés sur l’IA.

– Mise en place de contrats de co-développement entre Genomia MDATA, la FM6SS et les industries pharmaceutiques pour accélérer l’innovation et la mise sur le marché de nouveaux traitements.

– Consolidation du positionnement de Genomia MDATA sur la scène internationale, en s’appuyant sur son expertise canadienne et son engagement envers l’innovation médicale en Afrique, GCC et Asie.

Une vision partagée : faire de l’Afrique un moteur d’innovation en santé

“Avec la création de ce Hub intégré, nous ne nous contentons pas d’importer des solutions, nous les développons avec et pour les Africains. Cette alliance est un catalyseur pour une médecine plus équitable, plus innovante et plus performante. Nous invitons les acteurs de la santé, qu’ils soient institutionnels ou privés, à rejoindre cette dynamique pour co-construire l’avenir des soins médicaux en Afrique.” – Genomia MDATA.

“La FM6SS s’impose comme un centre névralgique de la recherche médicale en Afrique. Grâce à ce partenariat, nous posons les bases d’une véritable révolution en médecine de précision sur le continent.” – Fondation FM6SS.

Les deux partenaires annoncent un objectif de taille : réduire d’ici 2030 de 30% le délai de diagnostic des maladies rares et améliorer l’accès aux thérapies ciblées pour 5 millions de patients africains.

LR/MAP