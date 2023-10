Forum international sur le financement des projets ferroviaires en Afrique à Dakar avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Un Forum international consacré au financement des projets ferroviaires en Afrique, aura lieu du 19 au 21 octobre à Dakar, à l’initiative de la société nationale Les Chemins de fer du Sénégal (CFS), avec la participation de représentants de pays africains dont le Maroc.

Ce forum international, qui sera organisé sous le thème “le financement des projets ferroviaires en Afrique: le Futur du rail en Afrique”, vise “à impulser et redynamiser le développement des chemins de fer en Afrique”, selon la CFS.

La rencontre qui aura lieu au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, à 30 km de Dakar, verra la participation de près de cinq cents décideurs issus du milieu politique, de compagnies ferroviaires, du secteur industriel, d’organismes techniques et du secteur privé, a indiqué la même source.

La rencontre est organisée par la Société nationale Les chemins de fer du Sénégal, en partenariat avec l’Union internationale des chemins de fer (UIC) qui regroupe plus de deux cents membres.

Le Maroc prendra part à cet évènement par une importante délégation conduite par M. Mohamed Rabie Khlie, Directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Président de UIC-Afrique.

Parmi les activités de ce forum figurent entre autres des tables rondes sur les opportunités d’investissement dans le ferroviaire en Afrique, des rencontres BtoB et la signature de conventions de partenariat.

Ce forum a pour objectifs d’encourager la prise en main du développement du ferroviaire en Afrique, de réunir et mobiliser les parties prenantes du secteur ferroviaire, les décideurs politiques, les représentants des compagnies ferroviaires et de l’industrie, les organismes techniques, les experts ferroviaires, les économistes, les acteurs clés du financement, d’identifier les grands projets d’investissement au niveaux national et international, d’identifier les mécanismes de financements, de renforcer le partenariat public-privé et de développer la coopération entre les Etats à travers le soutien stratégique des projets à vocation régionale et sous régionale, selon les organisateurs de l’événement.

Il est attendu du forum un guide sur le financement du ferroviaire et son importance dans la structuration du développement en Afrique et une déclaration dite de Dakar articulée autour de l’orientation des financements verts dans les projets en perspective d’une atteinte des Objectifs du développement durable.

