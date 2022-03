FOPREL | Une délégation parlementaire marocaine tient une série d’entretiens à Mexico

Partager Facebook

Une délégation parlementaire marocaine a eu une série d’entretiens, à Mexico, en marge de sa participation à la 40è session du Forum des présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique centrale et des Caraïbes (FOPREL).

Ces rencontres se sont articulées autour des moyens d’imprimer une nouvelle dynamique à la coopération parlementaire et de promouvoir les questions d’intérêt commun dans les instances et foras internationaux.

Ainsi, le vice-président de la Chambre des conseillers, Ahmed Akhchichine et le vice-président de la Chambre des représentants, Hassan Benomar se sont entretenus avec le nouveau président du FOPREL, le président de l’Assemblée législative du Salvador, Ernesto Alfredo Castro Aldana, des perspectives de raffermir la coopération entre le Parlement marocain et ce Forum régional.

Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de M. Abdelfettah Lebbar, ambassadeur du Maroc au Mexique, M. Akhchichine s’est félicité de la dynamique de coopération entre les deux institutions, soulignant que ce partenariat incarne le choix stratégique du Maroc en faveur de la promotion de la coopération sud-sud.

Abondant dans le même sens, M. Benomar a appelé au renforcement de la dynamique qui rythme les relations parlementaires entre le Maroc et les pays d’Amérique latine, à travers des mesures et des initiatives qui tirent profit des potentialités des pays du sud, notamment la position stratégique du Royaume et son rôle de trait-d’union entre l’Afrique et la région.

De son côté, le président du FOPREL a fait part de sa forte volonté de favoriser les relations avec le Maroc à travers des projets concrets couvrant les différents domaines d’intérêt commun.

Il a également relevé que la participation de la délégation marocaine à ce conclave régional a permis aux membres du FOPREL de prendre connaissance de l’expérience du Royaume sur les questions à l’ordre du jour de la 40è session du Forum, notamment l’immigration et la lutte contre le changement climatique.

Le Foprel, que le Maroc a rejoint en tant que membre observateur en 2014, est composé des présidents des parlements du Guatemala, Belize, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, Costa Rica, Panama, la République dominicaine, le Mexique et Porto Rico.

La délégation marocaine s’est entretenue aussi avec le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat mexicain, Hector Vasconcelos qui a exprimé la volonté de son pays à consolider les relations avec le Maroc, notamment sur les questions de l’immigration, des énergies renouvelables et de l’usage licite du cannabis.

Le responsable mexicain a relevé l’importance d’intensifier les rencontres entre les deux parties pour raffermir la coopération bilatérale à travers des projets concrets et mutuellement bénéfiques.

A cette occasion, les deux parties se sont dit disposées à coordonner leurs positions au sujet des questions communes au sein des instances et foras internationaux et à face aux grands défis de l’heure.

