Fête du Travail | Les syndicats marocains exigent l’amélioration du pouvoir d’achat et la justice sociale

L’amélioration du pouvoir d’achat et la réalisation de la justice sociale ont été les principales revendications soulevées par la classe ouvrière, jeudi à Casablanca, à l’occasion de la célébration de la Fête du Travail.

Lors des rassemblements et marches organisés dans les principales artères de la capitale économique, les centrales syndicales ont scandé des slogans appelant le gouvernement à augmenter les salaires afin de renforcer le pouvoir d’achat et de lutter contre l’inflation, tant pour les fonctionnaires du secteur public que pour les employés du secteur privé.

Les syndicats, en particulier l’Union Marocaine du Travail (UMT), l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM), la Confédération Démocratique du Travail (CDT), l’Union Nationale du Travail du Maroc (UNTM), et la Fédération Démocratique du Travail (FDT), ont revendiqué la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour faire face à la hausse du coût de la vie, en plafonnant les prix et en luttant contre les intermédiaires ainsi que toutes les formes de spéculation et de monopole.

La classe ouvrière a également réclamé une revalorisation des pensions de retraite et des allocations familiales, tout en appelant à la poursuite des efforts en faveur d’un système de retraite équitable, durable et juste pour les générations actuelles et futures.

Les différentes centrales syndicales ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le combat et la mobilisation pour défendre les intérêts des travailleuses et travailleurs, préserver les acquis, consacrer la démocratie, la justice sociale et le développement et la prospérité du pays.

Par ailleurs, les centrales syndicales ont exprimé leur fierté à l’égard des réalisations de la diplomatie marocaine concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, en tête desquelles figurent les nombreuses reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara, grâce à la vision éclairée et aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elles ont appelé à poursuivre la mobilisation autour de ce dossier.

Les participants ont également exprimé leur solidarité avec la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Al-Qods comme capitale.

LR/MAP