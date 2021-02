Ecosystème Agricole | Le groupe OCP lance le site web “Almoutmir.ma”

Partager Facebook

Le groupe OCP a élargi son offre digitale au service de l’écosystème agricole en lançant en janvier 2021 le site web de l’initiative Al Moutmir “www.almoutmir.ma“.

Ce site web vise à faciliter le partage et la capitalisation du savoir autour du modèle OCP de développement agricole intégré, visant à promouvoir une agriculture prospère et durable avec l’écosystème agricole, indique un communiqué du groupe OCP.

Cette plateforme s’ajoute aux canaux digitaux déjà mis en place par l’OCP (Facebook, YouTube et call center) en vue de faciliter l’échange avec les agriculteurs et l’ensemble des parties prenantes soucieuses du développement d’une agriculture innovante, créatrice de valeurs, économiquement viable et durable.

La plateforme est multilingue pour faciliter l’ouverture aux niveaux national, régional et international et enrichir les échanges autour de modèles durables et inclusifs de développement agricole à même de contribuer à la transformation du secteur agricole pour en faire un véritable levier de développement, de création de valeurs durables, inclusif et capable d’attirer la jeunesse.

Une documenthèque riche en contenu scientifique est mise à la disposition des utilisateurs qui peuvent accéder instantanément à la documentation proposée, fait savoir la même source, ajoutant que la rubrique “contact” permet quant à elle la mise en contact directe des visiteurs avec l’équipe Al Moutmir pour répondre à leurs sollicitations. Cette première version sera enrichie au fur et à mesure pour répondre aux différentes attentes des utilisateurs et contribuer ainsi à faciliter le partage et l’échange entre l’écosystème de l’innovation agricole.

“Partenaire historique des agriculteurs, OCP demeure fortement engagé aux côtés de tout l’écosystème en vue de soutenir la transformation de ce secteur au Maroc et plus largement en Afrique et à travers le monde. L’objectif est de contribuer à l’émergence de modèles de développement agricoles inclusifs, créateurs de valeurs et d’impact durable”, indique la même source.

Dans une démarche partenariale avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, OCP, à travers l’initiative Al Moutmir, mobilise ses équipes en vue d’accompagner de près les agriculteurs, surtout les petits. Il stimule ainsi en continue la boucle d’innovation avec les différentes forces vives de la filière agricole pour répondre avec agilité aux challenges de l’agriculture et faire émerger de nouvelles solutions adaptées et accessibles pour toutes et tous.

C’est dans ce sens qu’Al Moutmir a conçu et mis en œuvre une offre multiservices basée sur la démarche scientifique pour assurer la durabilité de cette offre et sur le digital comme levier clé pour démultiplier l’impact et servir un maximum d’agriculteurs à travers le Royaume, souligne le groupe.

Les solutions digitales qu’offrent les nouvelles technologies se trouvent en effet au cœur du modèle OCP-Al Moutmir. Une mise à contribution de l’outil numérique qui permet non seulement de capitaliser sur les échanges entre l’équipe et les agriculteurs mais aussi de raccourcir les distances et d’avoir un effet démultiplicateur, explique l’OCP.

Reposant sur des concepts et modèles technologiques avancés telles l’intelligence artificielle, l’imagerie satellite, ces solutions permettent de proposer des recommandations sur mesure à chaque agriculteur en fonction de ses besoins.

L’initiative Al Moutmir-OCP propose ainsi un bouquet digital de pointe qui accompagne l’agriculteur sur toute la chaine de production: @tmar, l’application mobile nationale de conseil agricole gratuit pour tous les agriculteurs à travers le Royaume et le site web Agripedia, véritable référentiel scientifique au service de tout l’écosystème agricole et beaucoup d’autres solutions digitales innovantes.

Lancée en septembre 2018, Al Moutmir est le modèle OCP de développement agricole intégré. L’Initiative comprend une offre multiservices de solutions innovantes et personnalisées pour mieux accompagner les agriculteurs et surtout les petits. Cette initiative est axée sur la promotion des meilleures pratiques agricoles, techniques et de gouvernance, et en particulier la fertilisation raisonnée comme véritable levier pour améliorer la productivité et préserver les ressources naturelles.

