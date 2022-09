Dakhla | Les Maroc et Cabo Verde insufflent un nouvel élan à leur partenariat multidimensionnel

Partager Facebook

Le Maroc et la République de Cabo Verde ont signé, mercredi à Dakhla, une feuille de route de coopération, deux accords de coopération et un mémorandum d’entente (MoU) visant à insuffler un nouvel élan au partenariat multidimensionnel entre les deux pays amis.

Cette feuille de route de coopération a été paraphée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre capverdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale, Rui Alberto De Figueiredo Soares, en marge de la cérémonie d’inauguration du Consulat général de la République de Cabo Verde à Dakhla.

Elle couvre plusieurs domaines, à savoir l’éducation et la formation, la coopération technique et sécuritaire, la promotion économique et l’investissement, ainsi que l’échange de visites officielles.

A cet effet, le Maroc apporte son assistance et partage son expertise avec la République de Cabo Verde dans les domaines suscités, à travers l’organisation de learning-visits au Maroc au profit de hauts fonctionnaires de Cabo Verde, l’octroi de bourses au profit d’étudiants et de stagiaires capverdiens dans les établissements publics d’enseignement supérieur, technique et professionnel au Maroc.

Il s’agit également de l’organisation de programmes de renforcement de capacités au profit de hauts fonctionnaires de Cabo Verde dans différents domaines, ainsi que l’envoi de délégations d’opérateurs économiques marocains pour développer des partenariats d’affaires gagnant-gagnant avec des opérateurs locaux et promouvoir diverses opportunités d’investissement, en vue de réaliser des projets communs dans des secteurs d’intérêts prioritaires pour la République de Cabo Verde.

Pour ce qui est de l’accord relatif aux services aériens, il vise à promouvoir un système de transport international, afin de répondre aux besoins des passagers et de permettre aux entreprises de transport aérien de leur offrir des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts et en leur garantissant le plus haut niveau de sûreté et de sécurité.

Cet accord contient également des dispositions relatives aux exemptions tarifaires et fiscales.

Concernant l’accord sur la suppression de visa pour les porteurs de passeports diplomatiques et de service, il s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays et vise à faciliter l’entrée, le départ et la circulation entre les deux Etats pour les citoyens titulaires de passeports diplomatiques et de service en cours de validité, en vue de leur permettre de mener leur missions convenablement.

Quant au mémorandum d’entente entre l’Académie marocaine des études diplomatiques (AMED) et le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale de la République du Cabo Verde, les deux parties s’engagent à renforcer le partenariat et établir un cadre de coopération dynamique et durable en matière de formation des jeunes diplomates et en termes d’échange d’expériences et d’informations dans le secteur de la diplomatie et des relations internationales.

Ainsi, le nombre des consulats ouverts dans les provinces du Sud a été porté à 27 (15 à Dakhla et 12 à Laâyoune).

A rappeler que la République de Cabo Verde a ouvert mardi son ambassade à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par MM. Rui Alberto De Figueiredo Soares et Nasser Bourita.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée notamment en présence de l’ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, du Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et du président de la région, El Khattat Yanja, ainsi que des consuls accrédités à Dakhla et de responsables et élus locaux.

LR/MAP