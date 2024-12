Coopération sécuritaire | Consécration internationale du modèle marocain

Partager Facebook

L’année 2024 a été marquée par de nombreux succès et acquis du Maroc sur le registre de la coopération sécuritaire internationale, notamment l’élection du candidat de la Direction Générale de la Sûreté Nationale en tant que vice-président de l’Organisation internationale de police criminelle “Interpol” pour l’Afrique, à une large majorité par rapport au reste des candidats, lors d’un vote à l’occasion de la 92ème Assemblée générale d’Interpol, tenue à Glasgow (4-7 novembre), en Ecosse.

Dans son bilan au titre de l’année 2024, la DGSN a souligné sa détermination, en tant que membre du Comité exécutif d’Interpol, à développer les structures policières en Afrique et à promouvoir la coopération sécuritaire Sud-Sud en droite ligne des Hautes Orientations Royales, érigeant la coopération avec les pays africains en choix stratégique pour le Royaume.

L’année qui s’achève s’est ainsi caractérisée par l’ouverture du Royaume sur de nouveaux partenaires internationaux en Amérique latine, en Asie et en Afrique dans l’objectif de servir ses intérêts dans cette partie du monde.

A cet égard, un mémorandum d’entente a été signé, le 21 mai 2024, entre le Directeur général de la police fédérale du Brésil et le Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), qui a également eu, le 7 octobre dernier, des entretiens en visioconférence avec le Directeur général de la police criminelle au Chili.

Le Directeur Général de la DGSN-DGST a également tenu, en marge de la 92ème Assemblée Générale d’Interpol et de la 8ème réunion d’Interpol des chefs de police de la région MENA, une série de réunions et d’entretiens visant à renforcer la coopération sécuritaire avec plusieurs partenaires traditionnels et nouveaux du Royaume.

Il s’agit notamment du ministre délégué au ministère turc de l’Intérieur, du vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur de la République de Serbie, du Directeur général adjoint de la police de Hong-Kong, du Directeur général de la police au Sénégal, du chef du Bureau central national du ministère chinois de la Sécurité de l’État, et de la Directrice générale de la police norvégienne qui a exprimé la volonté de son pays de consolider la coopération avec le Maroc, à travers la signature d’un mémorandum d’entente avec la DGSN.

La DGSN a, en outre, veillé au renforcement du cadre de coopération régissant sa coopération sécuritaire avec nombre de services de police dans les pays amis et frères. Dans ce sens, elle a signé, le 6 mars 2024, un mémorandum d’entente avec le Commandement de la police de Londres pour consolider la coopération avec le pôle DGSN-DGST en matière de lutte anti-terroriste, ainsi qu’un mémorandum d’entente, le 23 septembre 2024, dans le domaine de la formation policière et de l’investissement dans les ressources humaines entre la DGSN et le Commandement en Chef de la police d’Abou Dhabi.

L’année 2024 a été aussi marquée par la consolidation du partenariat sécuritaire avec la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et l’Italie à travers l’intensification des échanges de visites avec les directeurs généraux de la sécurité intérieure et la sécurité extérieure en France, le Directeur général de la police nationale italienne, le président de l’Office Fédéral de police criminelle allemande, l’Administratrice générale de la Sûreté de l’Etat et le Commissaire général de la Police Fédérale belge, qui a signé, le 5 décembre 2024, un plan d’action portant sur la coopération sécuritaire avec la DGSN.

Le Directeur Général de la DGSN-DGST a également été l’invité d’honneur de la cérémonie de commémoration du 200ème anniversaire de la création de la police d’Espagne.

S’agissant de la coopération sécuritaire globale et multilatérale, la DGSN a poursuivi le renforcement de sa coopération avec les organisations internationales et régionales, ainsi qu’avec les bureaux des Nations Unies en charge de la lutte contre le crime et les stupéfiants, et de la protection des femmes victimes de violence.

Dans ce contexte, le Directeur Général du pôle DGSN-DGST a tenu des entretiens avec le Président d’Interpol et le Secrétaire Général sortant de cette organisation, respectivement, Ahmed Nasser Al Risi et Jürgen Stock, ainsi qu’avec le nouveau Secrétaire Général d’Interpol, Valdecy Urquiza, et son directeur de la cybercriminalité, Neal Jetton.

En matière de coopération policière en matière de formation académique, le Directeur Général de la DGSN-DGST a pris part, en tant que membre du Conseil supérieur de l’Université Arabe Naif des Sciences de sécurité (NAUSS), aux travaux de cet organe décisionnel de l’université. Cette réunion a été l’occasion de présenter les propositions du Maroc pour le développement de la formation policière dans le monde arabe à la lumière des mutations et des nouveaux défis en la matière.

Pour ce qui est des statistiques relatives à la coopération policière internationale, le pôle de la coopération policière internationale relevant de la DGSN a traité, durant l’année en cours, 6.800 dossiers et demandes d’information, dont 10% relatives à des affaires de stupéfiants, 9% à l’immigration irrégulière, 25% à l’exploitation bilatérale des bases de données personnelles et 36% les demandes d’information.

La coopération avec l’Espagne est arrivée en tête avec 37%, suivie de la coopération policière avec la France (28%), puis l’Allemagne (11%), les Etats-Unis (10%), l’Autriche (3%) et les Pays-Bas avec 2%.

Pour la coopération dans le domaine de l’assistance technique et de l’échange d’expertises et d’expériences, la DGSN a achevé cette année les travaux de construction et d’équipement du Centre supérieur de formation policière à Ifrane. Cette structure, dont l’ouverture est prévue au premier semestre 2025, servira de centre de formation de spécialisation pour les officiers et fonctionnaires de police du Maroc, d’Afrique et des pays amis et frères.

Concernant l’assistance technique relative à la formation policière, 2.019 policiers marocains ont bénéficié de programmes de formation initiés dans le cadre de la coopération internationale, dont 87% étaient présentiels et 58% organisés au Maroc.

Quant à la coopération opérationnelle policière, le Bureau Central National d’Interpol-Rabat a traité 7.053 demandes d’informations et facilité la coopération sur 2.229 dossiers liés au trafic international de véhicules volés, ce qui a permis la saisie de 380 véhicules déclarés volés à l’étranger dans les bases de données d’Interpol.

Le Bureau Central National Interpol-Rabat a de même suivi la mise en œuvre de 125 commissions rogatoires internationales émises par des autorités étrangères, et lancé 121 mandats d’arrêt internationaux, permettant d’interpeller 135 personnes recherchées au niveau international par les autorités judiciaires marocaines.

Le bureau a, en outre, lancé 2.831 mandats d’arrêt nationaux en réponse aux demandes émises par les services de sécurité de pays étrangers ainsi qu’aux notices rouges émises par Interpol. Il a aussi émis 280 avis de recherche lancés par les bureaux de liaison de pays arabes, et diffusé 1.715 notices de cessation de mandats d’arrêt internationaux et 503 cessations de recherches établies à la demande des autorités judiciaires des autres pays arabes.

Dans le même sillage, 82 personnes recherchées sur le plan international par les autorités judiciaires marocaines ont été extradées vers le Maroc, soit une progression de plus de 52% par rapport à l’année 2023, et 45 citoyens étrangers ont été arrêtés au Maroc en exécution des mandats d’arrêt internationaux émis à leur encontre, alors que 35 individus ont été extradés vers les pays requérants.

LR/MAP