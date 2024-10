CIHEAM | Adoption de la déclaration finale de la 12ème réunion ministérielle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 12ème réunion ministérielle du Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) a clos ses travaux, vendredi à Rabat, par l’adoption d’une déclaration finale.

A travers cette déclaration finale, les participants, ministres et chefs de délégation, ont exprimé leur soutien aux initiatives du CIHEAM dans les domaines des systèmes alimentaires durables, tout en soulignant la pertinence de ses travaux.

Cette déclaration a été adoptée par consensus à l’issue de discussions portant sur les politiques nationales et les actions à entreprendre de manière concertée au niveau régional pour relever les défis communs et promouvoir la sécurité alimentaire dans la région méditerranéenne.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a souligné l’importance de la solidarité régionale face aux pressions climatiques et alimentaires actuelles, mettant l’accent sur les efforts de modernisation agricole en cours au Maroc, notamment dans le domaine de l’irrigation et de la gestion des ressources en eau.

Il a, en outre, appelé à l’élaboration d’approches novatrices destinées à surmonter les contraintes relatives aux ressources hydriques, un enjeu fondamental pour garantir la durabilité de l’agriculture méditerranéenne.

De son côté, la présidente du CIHEAM, Frida Krifca, a mis en avant le rôle clé de cette rencontre ministérielle, qui offre une occasion d’aborder les questions de souveraineté alimentaire et de durabilité des systèmes alimentaires dans la région méditerranéenne.

Elle a, par la même occasion, relevé que la déclaration adoptée renforce les engagements pris lors de la conférence, visant à formaliser les stratégies et initiatives discutées, ce qui traduit l’engagement commun des pays membres à faire face aux défis partagés.

Dans la même veine, l’ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Maroc, Patricia Llombart Cussac, a réitéré l’engagement solide de l’UE à soutenir les efforts de sécurité alimentaire dans la région méditerranéenne, mettant en exergue l’importance de la coopération internationale à même de surmonter les défis complexes du changement climatique, de la gestion des ressources en eau et des crises géopolitiques.

A son tour, le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas Puchades, a indiqué qu’une coordination internationale est nécessaire pour répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire et d’adaptation aux changements climatiques, des défis majeurs pour les pays méditerranéens.

“Seule une approche collective et intégrée permettrait d’assurer la sécurité alimentaire et de protéger les ressources naturelles, tout en préservant les écosystèmes méditerranéens face aux pressions environnementales croissantes”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre maltais de l’Agriculture, de la Pêche et des Droits des Animaux, Anton Refalo, a souligné le rôle catalyseur du CIHEAM dans la transformation durable de l’agriculture méditerranéenne, appelant à une collaboration accrue entre les pays membres.

Pour sa part, la ministre albanaise de l’agriculture et du développement rural, Anila Denaj, a mis en lumière le rôle essentiel d’une agriculture résiliente pour répondre aux défis climatiques, réaffirmant l’engagement de son pays à promouvoir des pratiques durables et à encourager l’implication des jeunes et des femmes dans le secteur agricole.

Organisée sous le thème “Une approche méditerranéenne de la souveraineté alimentaire : préoccupations et impacts sur les systèmes agroalimentaires durables”, cette rencontre de haut niveau réunit, en plus des ministres de l’Agriculture des pays membres (Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie), des représentants d’organisations intergouvernementales et internationales, autour des grands défis de la région, notamment la résilience climatique, la sécurité alimentaire et le développement inclusif des systèmes agroalimentaires.

LR/MAP