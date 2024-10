Les relations entre l’Espagne et le Maroc sont prometteuses et solides (Planas)

Les relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc sont prometteuses et solides, soutenues par un climat de confiance réciproque sur les plans politique, diplomatique et commercial, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas Puchades.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre bilatérale avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, en marge de la 12ème réunion ministérielle du Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), M. Planas Puchades a indiqué que les relations bilatérales entre les deux pays, façonnées par une proximité géographique et une histoire partagée, positionnent les deux nations au carrefour de l’Europe et de l’Afrique.

Ce positionnement géographique entre les deux pays revêt une importance cruciale pour relever ensemble des défis communs tels que la sécurité, les échanges commerciaux et la gestion des migrations, en adoptant une approche positive et constructive, a-t-il précisé.

Saluant le contexte particulièrement favorable des relations bilatérales, M. Planas Puchades a également souligné l’importance du programme de travail conjoint, centré sur des domaines stratégiques tels que la modernisation de l’irrigation, un enjeu commun à l’Espagne et au Maroc.

Par ailleurs, les discussions entre les deux ministres ont permis de mettre en avant des axes stratégiques de coopération, notamment l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et la gestion responsable des ressources naturelles, des domaines dans lesquels les deux pays font face à des défis similaires.

Organisée sous le thème “Une approche méditerranéenne de la souveraineté alimentaire : préoccupations et impacts sur les systèmes agroalimentaires durables”, cette réunion ministérielle de haut niveau s’inscrit dans la continuité des dialogues politiques initiés par le centre depuis sa création, plaçant l’agriculture et l’alimentation durable au cœur de la coopération méditerranéenne.

