Casablanca Finance City | Un faisceau de partenariats sans égal

Première place financière africaine, Casablanca Finance City (CFC) a pu développer, en dix ans d’existence, son réseau de coopération avec les principales places financières mondiales, s’érigeant en passerelle continentale pour les investisseurs internationaux et acteur majeur dans la promotion des relations d’affaires entre le Maroc, l’Afrique et le reste de la planète.

Singapour, Londres, Luxembourg, Montréal, Paris, Astana, Busan… et dernièrement Johannesburg, la connectivité de CFC à l’échelle mondiale s’est, en effet, traduite par pas moins de 15 partenariats avec les plus grands centres financiers internationaux et 20 partenariats Sud-Sud.

Chaque partenariat établit les bases de coopération durables en vue de promouvoir des opportunités d’investissement entre le pays concerné, le Maroc et l’Afrique, avait affirmé le directeur général de Casablanca Finance City Authority, Said Ibrahimi, lors d’une conférence de presse, célébrant le dixième anniversaire de la création de la place.

Ainsi, au niveau de l’Amérique du Nord, CFCA et Finance Montréal, la grappe financière du Québec, créée en 2010, ont signé, le 26 janvier 2015, un protocole d’accord portant principalement sur le partage d’expertise en matière de produits dérivés, l’échange d’expériences ainsi que sur le choix de Casablanca comme porte d’entrée privilégiée vers l’Afrique pour les entreprises canadiennes souhaitant opérer dans le continent.

De même, Casablanca Finance City et Toronto Finance International (TFI) ont procédé, le 13 juin 2019, à la signature d’un accord de partenariat posant les bases d’une coopération durable en vue de promouvoir des opportunités d’investissement entre le Canada, le Maroc et l’Afrique.

En Europe, la place financière casablancaise s’est alliée, le 13 avril 2012, à Luxembourg for Finance (LFF), l’agence responsable du développement et de la promotion des services financiers au Grand Duché.

Un autre accord de partenariat a été signé par TheCityUK et CFC, visant à renforcer les relations de coopération entre les deux institutions et faire émerger les synergies potentielles entre elles.

Dans le cadre de la densification de son réseau de partenaires internationaux, CFC et Paris Europlace ont conclu, le 3 avril 2013, un protocole d’accord ayant comme objectif notamment de définir et de mettre en place des projets communs, qui s’appuient sur les expertises respectives de Casablanca, comme porte d’accès aux marchés financiers du Maghreb, de l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

Hub de la finance internationale sur le continent africain, CFC a également signé, le 11 juin 2018, un accord de partenariat avec Frankfurt Main Finance E.V., ainsi qu’avec Barcelona Centre Financer Europe (BCFE) (18 septembre 2019) et Belgian Finance Center (BFC) le 16 novembre dernier.

L’extension du réseau de coopération de CFC avec les principales places financières mondiales s’est traduite aussi par la signature d’un premier protocole d’accord avec un centre financier du Moyen-Orient, à savoir Abu Dhabi Global Market (ADGM).

En mai 2011, un protocole d’accord a été signé scellant un partenariat stratégique entre la Singapore Cooperation Enterprise et CFC, avec comme objectif l’échange d’expérience et la promotion à l’international.

En outre, la place marocaine et la place financière sud-coréenne, Busan International Financial City (BIFC) ont scellé, en juillet 2017, un accord de partenariat, selon lequel elles sont convenues, notamment, à travailler ensemble au développement d’un hub financier spécialisé dans la finance maritime, les marchés de dérivés, ainsi que les centres de support.

Poursuivant le développement de ses partenariats internationaux, la première place africaine a annoncé, en mai 2018, la conclusion d’un protocole d’accord avec le Xicheng District Financial Development Promotion Center (XDFDPC), l’établissement public chargé du développement du district financier de Xicheng. Quelques mois plus tard (octobre 2018), CFC a signé un deuxième partenariat avec un centre financier chinois, à savoir Lujiazui Financial City Authority, l’établissement chargé du développement du district financier de Shanghai.

En mars dernier, CFCA et et la place financière de Hong Kong représentée par le Financial Services Development Council (FSDC), ont officialisé leur collaboration en établissant les bases pour un échange des meilleures pratiques en matière de développement de l’industrie financière entre Casablanca et Hong Kong.

Place financière engagée pour l’avenir du continent, CFC, œuvrant à mettre en place une dynamique intra-africaine, a noué 20 partenariats Sud-Sud, la dernière, en date du 8 avril dernier, avec l’Agence sud-africaine Wesgro (Agence officielle de promotion du tourisme, du commerce et des investissements pour la région du Cap et du Cap occidental). Cet accord établit les bases pour soutenir les entreprises de chaque communauté dans leurs projets d’investissement et facilitera la conduite des affaires dans les régions concernées.

Il s’agit également de Rwanda Development Board (RDB), de l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), de l’Agence nationale pour la Promotion des Investissements de la République démocratique du Congo), de l’Agence nationale de promotion des investissements au Gabon et des Agences pour la promotion des investissements (API) du Congo Brazzaville, du Cameroun, du Mali et du Burkina Faso.

Il est également question de l’agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX) du Sénégal, de l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) de la Guinée, du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire, de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) au Bénin, de La Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, Nigeria Investment Promotion Commission, Ghana Investment Promotion Centre GIPC, Economic Development Board Mauritius, Tanzania Investment Centre et Zambia Development Agency (ZDA).

LR/MAP