Capital Investissement | Un niveau record de levées en 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les levées de fonds des sociétés de gestion, membres de l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), ont atteint un niveau record de 1,867 milliard de dirhams (MMDH) au titre de l’exercice 2021, soit une hausse de près de 40% en glissement annuel, a indiqué Tarik Haddi, Président de l’AMIC.

« L’année 2021 est celle de tous les records. Les levées ont atteint un record historique avec 1.867 millions de de dirhams, soit une hausse de près de 40% en une année », a affirmé M. Haddi, dans une interview accordée à la MAP, notant que les adhésions à l’AMIC ont également enregistré des records en 2021.

« En matière d’investissements, 2021 enregistre également un record, avec 1,152 MMDH investi dans 30 entreprises », a-t-il fait remarquer, ajoutant que les nouveaux investissements en phase de démarrage d’activité (Capital Amorçage et Capital Risque), représentent, en nombre, près de 60% du total des investissements réalisés en 2021.

Et d’ajouter que les secteurs investis sont parmi les plus prometteurs, dans un contexte marqué par les 3 chocs consécutifs, sur l’offre, en raison de la pandémie et des ruptures de chaînes d’approvisionnement, sur l’énergie, suite à la crise ukrainienne et sur la demande dans un contexte inflationniste.

Il s’agit essentiellement des services et de la santé, de l’agri-business et des biens de grande consommation, de la distribution & logistique, de l’éducation, des nouvelles technologies, de l’automobile et des énergies.

LR/MAP