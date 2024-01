Canada | Le taux de chômage maintenu à 5,8% en décembre

Le taux de chômage au Canada s’est maintenu à 5,8 % en décembre, rapporte “Statistique Canada”.

Dans un communiqué, l’agence fédérale indique qu’au Québec, ce taux a fléchi de 0,5% par rapport à novembre pour s’établir à 4,7%.

La même source relève qu’en décembre, le nombre de personnes en emploi a particulièrement augmenté dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques, mais que des baisses ont été constatées dans cinq secteurs, en particulier dans le commerce de gros et de détail et dans la fabrication.

En décembre, 1,2 million de personnes étaient au chômage au Canada, en hausse de 202.000 ou de 19,3% par rapport à 12 mois plus tôt. Le taux de chômage a généralement suivi une tendance à la hausse dans tous les principaux groupes démographiques et l’augmentation la plus marquée a été enregistrée chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, selon la même source.

Statistique Canada rappelle qu’en décembre, parmi tous les employés au Québec, environ 162.000 ont perdu des heures de travail en raison des grèves dans le secteur public.

Par rapport à un an plus tôt, l’emploi au Québec était en hausse de 1,5%, ou de 65.000 en décembre.

