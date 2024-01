Banques | Le PNB à 30,2 MMDH à fin juin 2023 (BAM)

Le Produit net bancaire (PNB) des banques marocaines s’est établi à 30,2 milliards de dirhams (MMDH) au titre des six premiers mois de l’année 2023, affichant une progression de 9% en glissement annuel, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Le résultat net des banques a, pour sa part, affiché une croissance de 13,6% à 9,3 MMDH sur la même période, indique BAM dans son récent tableau de bord “Établissements de crédit et assimilés”.

A fin juin 2023, le système bancaire au Maroc compte 88 établissements de crédit et assimilés, dont 24 banques, (5 banques participatives et 3 fenêtres participatives), 29 sociétés de financement, 6 banques off shore, 11 associations de micro crédit, et 17 établissements de paiement.

Dans le détail, les banques affichent un volume de dépôts clientèle de 1.139 MMDH, soit une progression de 5,4% par rapport à fin juin 2022, un total bilan de 1.737 MMDH, en hausse de 6,5%, et un taux de créances en souffrance de 8,6%.

Pour ce qui est de l’activité des banques participatives, l’encours des financements participatifs par Mourabaha s’élève à 25,8 MMDH (+20,6%), contre 200 millions de dirhams (MDH) de financements Salam (+188,2%).

L’encours des dépôts à vue des banques participatives et celui des dépôts d’investissement ressortent respectivement à 7,67 MMDH (+32,2%) et 2,5 MMDH (+29,7%) au titre des six premiers mois de l’année 2023.

Les sociétés de financement affichent, elles, un PNB en recul de 3,4% à 3,1 MMDH à fin juin 2023, et un résultat net de 8 MDH, également en recul de 0,7% par rapport à la même période une année auparavant.

Les indicateurs des banques off shore font ressortir un total bilan de 47,6 MMDH (-2,4%), un encours net du crédit à 31 MMDH (+47,1%), et un volume de dépôts de la clientèle de 12,8 MMDH (+5,3%).

Les associations de micro-crédit affichent, pour leur part, un total bilan de 9,9 MMDH (+9,1%), un encours de crédits à 8,4 MMDH (-3,5%) et un résultat net de 90 MDH (+42%).

Par ailleurs, le tableau de bord de BAM recense 5.641 guichets bancaires au Maroc à fin juin 2023, soit 6.532 habitants par guichet.

LR/MAP