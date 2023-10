Assemblées BM-FMI | Entretiens entre Akhannouch et la présidente de la BCE (Christine Lagarde)

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, jeudi à Marrakech, avec la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, des moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et l’institution financière européenne.

La rencontre, tenue en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (9-15 octobre), a été l’occasion de discuter des perspectives de coopération et de coordination entre le Royaume et la BCE.

Les deux parties ont ainsi abordé la politique monétaire dans la zone euro, soulignant l’importance de renforcer la coopération internationale pour faire face aux défis actuels.

Au cours de cet entretien, M. Akhannouch a passé en revue les réformes structurelles initiées par le Maroc, en application des Hautes Orientations Royales, ajoutant qu’elles ont permis de renforcer la résilience de l’économie nationale et de préserver les équilibres macroéconomiques.

LR/MAP