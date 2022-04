Amélioration de la position de change des banques (BKGR)

Partager Facebook

La position de change des banques au Maroc s’est améliorée à près de -3,83 milliards de dirhams (MMDH) au 30 mars dernier, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

« Reflétant vraisemblablement une forte pression à l’import, la position de change des Banques demeure toujours déficitaire mais s’améliore passant de -4.551,27 millions de dirhams (MDH) au 25 mars à -3.839,72 MDH au 30 mars », précise BKGR dans sa récente note « Fixed Derivatives weekly ».

En outre, la paire MAD/EUR s’est amélioré de +1,28% au moment où la paire MAD/USD diminue de -0,35% durant la semaine allant du 01 au 08 avril, relève la même source.

Au cours de la semaine écoulée et profitant de la perspective d’un resserrement de la politique monétaire américaine plus agressif notamment concernant la hausse des taux directeurs, le billet vert a emprunté, de son côté, un trend haussier, portant son indice à un plus haut niveau depuis près de deux ans et se rapprochant du niveau symbolique des 100 à 99,87 à la clôture de la séance d’hier.

Dans ce sillage, l’indice dollar enregistre une performance hebdomadaire de +1,2% bénéficiant également de la publication d’indicateurs économiques positifs à savoir, le recul des inscriptions hebdomadaires au chômage à 166K (vs. 171K une semaine auparavant) et l’amélioration de l’indice PMI non manufacturier à 58,3 en mars (vs. 56,5 le mois précédent), selon les analystes de BKGR.

En parallèle, la paire EUR/USD continue de pâtir des effets de la crise ukrainienne, avec notamment la récente annonce relative à la mise en place de nouvelles sanctions contre la Russie. La monnaie européenne cumule ainsi des pertes hebdomadaires de -1,6% à la clôture de la séance d’hier.

La Livre Sterling affiche, quant à elle, une tendance mitigée avec une hausse de la paire GBP/EUR de +1,3% en rythme hebdomadaire au moment où le cours de la paire GBP/USD diminue de -0,3% par rapport à la semaine précédente, note la même source.

LR/MAP