Bank Al-Maghrib | Récapitulatif des mesures adoptées face au covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), Bank Al-Maghrib (BAM) a initié plusieurs actions pour soutenir les ménages, les entreprises et l’économie dans sa globalité. Voici la récapitulation de ces actions:

1. Mesures initiées par BAM:

– Baisse du taux directeur (de 2,25% à 2% – Conseil du 17 mars), puis (de 2% à 1,5% – Conseil du 16 juin) pour permettre aux ménages et aux entreprises de se financer dans de meilleures conditions.

– Renforcement du programme de refinancement spécifique de Bank Al-Maghrib en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) qui couvre désormais les crédits de fonctionnement en plus de ceux d’investissement.

– Possibilités plus larges de recours par les banques à l’ensemble des instruments de refinancement disponibles auprès de BAM en dirham et en devise. Elargissement des formes de titres que les banques peuvent fournir à BAM en contrepartie (collatéral) des refinancements à un éventail bien plus large sur une durée plus longue.

– Instauration de mesures d’accompagnement spécifiques au profit des banques au niveau des règles prudentielles, des exigences en fonds propres et de provisionnement des créances pour mieux soutenir les ménages et les entreprises dans ces circonstances exceptionnelles. Libération intégrale du compte de réserve au profit des banques et appui au refinancement des banques participatives et des associations de microcrédit.

2. Approvisionnement en monnaie fiduciaire:

– Approvisionnement continu de toutes les banques du Royaume en monnaie fiduciaire afin de répondre aux besoins de l’ensemble des citoyens.

3. Tirage sur la ligne de précaution et de liquidité (LPL):

– Tirage sur la LPL réalisé par le Maroc auprès du Fonds monétaire international (FMI) pour un montant de 3 milliards de dollars a été placé auprès de BAM afin de renforcer les réserves en devise du Royaume sans affecter l’endettement public.

4. Bank Al-Maghrib, membre du Comité de veille économique (CVE):

– Report des échéances de crédit pour les particuliers et les entreprises affectés par le covid-19, avec la gratuité des intérêts intercalaires pour les détenteurs de crédits immobiliers assortis de traites inférieures à 3.000 dirhams et des crédits à la consommation dont la redevance mensuelle est inférieure à 1.500 dirhams.

– Instauration de la garantie “Damane Oxygène” qui couvre 95% des financements octroyés aux entreprises en difficulté afin de leur permettre la continuité de leur activité durant cette période de crise.

– Dans le cadre de l’accompagnement de la relance post-crise, lancement du produit “Relance TPE” qui garantit de 95% pour les crédits de relance de l’activité, accordés aux TPE, commerces et artisans dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions de dirhams (MDH).

– Lancement du produit “Damane Relance” qui garantit entre 80% et 90% des crédits accordés pour la relance de l’activité des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 MDH.

LR/MAP