Une délégation nigériane visite le Centre national de Surveillance des Navires de Pêche

Une délégation nigériane de haut niveau, présidée par le Secrétaire permanent du ministère fédéral des Transports, de la Marine et de l’Economie bleue, Olufemi Oloruntola, a effectué, mercredi, une visite de travail au Centre national de Surveillance des Navires de Pêche (CNSNP), relevant du Département de la pêche maritime du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

La délégation nigériane a eu l’occasion de visiter la salle de surveillance qui assure le suivi des navires de pêche au niveau de CNSNP par un logiciel de surveillance VMS qui permet un contrôle rigoureux par satellite, en catégorisant les navires visuellement par couleur selon leurs techniques de pêche et leurs zones d’activité.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire permanent du ministère Fédéral des Transports, de la Marine et de l’Economie bleue du Nigéria, Olufemi Oloruntola, a affirmé que “les meilleures pratiques en Afrique en matière de pêche maritime se trouvent au Maroc” d’où l’intérêt de la visite de cette structure marocaine, exprimant ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour l’opportunité offerte à la délégation nigériane pour prendre connaissance de l’expérience marocaine dans les domaines portuaire et halieutique.

Le responsable nigérian a également indiqué que son département a mis en place un important programme pour entreprendre une refonte dans la pratique de pêche maritime au Nigeria, notant que son pays est doté d’un centre similaire destiné à protéger et à surveiller l’utilisation des ressources halieutiques. Le but étant de lutter contre le défi majeur de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Pour sa part, le directeur de Contrôle des Activités de la Pèche maritime, Mohamed Benarbi, a indiqué que cette visite vient dans le cadre de la coopération halieutique avec l’Afrique, notamment grâce à la mise en place de la stratégie Halieutis lancée par SM le Roi Mohammed VI, qui a pour but de valoriser l’image de marque du secteur halieutique du Maroc, promouvoir le partage d’expertises avec les partenaires et renforcer les mécanismes de gestion et de contrôle des activités de pêche.

A cet égard, M. Benarbi a mis en avant le rôle joué par le CNSNP dans la surveillance et le contrôle des activités de pêche, pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, soulignant que plusieurs partenaires bénéficient de “l’expertise marocaine dans les domaines de la recherche scientifique et technique, la valorisation des produits de la mer, la normalisation et le contrôle de qualité”.

LR/MAP