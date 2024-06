Transport Aérien | RAM relance sa ligne directe Casablanca – Sao Paulo

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, vendredi, la relance de sa ligne aérienne directe Casablanca – Sao Paulo à partir du 7 décembre 2024, à raison de trois fréquences hebdomadaires.

Les vols seront programmés au départ de Casablanca les lundi, jeudi et samedi à 16H40 (heure locale) pour une arrivée à Sao Paulo à 22H20 (heure locale). Les vols retour quitteront Sao Paulo les mardi, vendredi et dimanche à 00H20 (heure locale) pour un atterrissage à Casablanca à 13H15, précise la compagnie dans un communiqué.

Les vols directs seront opérés par des Boeing 787 Dreamliner, avions de nouvelle génération, offrant le plus haut niveau de confort et de sûreté, tout en favorisant une empreinte carbone réduite.

“Nous sommes très heureux de reprendre la route aérienne directe Casablanca – Sao Paulo suspendue depuis la crise sanitaire. Elle s’inscrit dans le cadre de notre plan de développement et permettra de renforcer notre réseau sur le long courrier et surtout de marquer notre retour sur le continent de l’Amérique Latine”, a déclaré le président directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, cité par le communiqué.

Et d’ajouter : “Cette ligne facilitera le déplacement des touristes et hommes d’affaires des deux continents, tout en répondant aux attentes de touristes européens désireux de programmer des voyages combinés en Afrique et en Amérique Latine”.

La réouverture de cette ligne connectant les capitales économiques et financières des deux pays, répond à la demande croissante des hommes d’affaires et des touristes des deux côtés de l’Atlantique.

Elle contribuera à renforcer les liens entre le Maroc et le Brésil, des partenaires de longue date et dont les relations diplomatiques et économiques se sont consolidées ces dernières années.

La relance de cette desserte s’inscrit également dans le cadre de la mobilisation de la Compagnie Nationale pour accompagner les grands chantiers du Royaume dont en particulier le grand événement sportif planétaire qui sera organisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal en l’occurrence la Coupe du Monde de football 2030.

Les Brésiliens, de grands amateurs du ballon rond pourront ainsi se déplacer facilement et dans les meilleures conditions de confort avec Royal Air Maroc, entre Sao Paulo et les trois pays organisateurs de la Coupe du Monde, via le hub de la compagnie à Casablanca.

Par ailleurs, la compagnie informe les voyageurs que les vols seront disponibles à la vente à partir du 12 juin, sur son site internet “www.royalairmaroc.com”, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.

LR/MAP