Transformation digitale | La 7e édition des “Rencontres Entreprises” en escale à Rabat

L’opérateur global inwi poursuit ses “Rencontres Entreprises” et fait escale à Rabat avec pour thématique centrale “La digitalisation des services : un moteur de croissance et de satisfaction client”.

Cet événement, qui s’inscrit dans la dynamique d’accompagnement des entreprises marocaines dans leur transition numérique, mettra en lumière les enjeux et opportunités qu’offre la digitalisation au service de la croissance et de l’amélioration de l’expérience client, indique un communiqué de inwi.

Organisée en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD) et l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM), la 7e édition des “Rencontres Entreprises” vise à soutenir les entreprises marocaines dans leur transition numérique en leur offrant un espace de réflexion et d’échange autour des défis et opportunités du digital, fait savoir le communiqué.

À travers cette plateforme, les professionnels auront l’occasion d’explorer des solutions innovantes et de partager des expériences concrètes pour optimiser leurs performances et améliorer l’expérience client.

Ces rencontres réuniront les principaux acteurs du secteur, encourageant ainsi le dialogue et la collaboration pour faire du numérique un véritable levier de compétitivité et de croissance pour les entreprises marocaines.

Les professionnels et entreprises peuvent s’inscrire à l’étape de Rabat via le formulaire en ligne prévu à cet effet : https://inwi.ma/entreprise/rencontres-entreprises

LR/MAP