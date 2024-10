Assises de l’AUSIM | Orange Maroc, partenaire clé de la transformation digitale au Maroc

Partager Facebook

Orange Maroc, en tant qu’opérateur de télécommunications majeur, est fier de participer à la 7ème édition des Assises de l’AUSIM, qui se poursuit jusqu’au 25 octobre à Marrakech.

En tant que Sponsor Diamond de cet événement, Orange Maroc réaffirme son engagement en faveur de la transformation numérique du Maroc, s’inscrivant pleinement dans la mise en œuvre du plan Maroc Digital 2030.

Fort de son expertise dans les télécommunications, Orange Maroc est un opérateur multi-services qui opère dans les secteurs mobile, fixe, cybersécurité ICT et cloud.

Il se positionne comme un partenaire de confiance pour les entreprises et administrations marocaines, jouant un rôle clé dans la transformation des infrastructures télécoms au Maroc et le développement de l’économie numérique.

“En investissant 25% de notre chiffre d’affaires dans nos infrastructures numériques, nous souhaitons non seulement contribuer à l’amélioration de la connectivité du pays, mais aussi renforcer la position du Maroc en tant que hub technologique régional”, a souligné Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc.

Orange Maroc continue également de renforcer la connectivité internationale en investissant dans des infrastructures d’accueil de câbles sous-marins pour renforcer l’attractivité du Maroc comme porte d’entrée des échanges numériques en Afrique, tout en assurant la territorialité des données avec la construction d’un câble sous-marin reliant Nador à Marseille.

En phase avec la vision gouvernementale, Orange Maroc se positionne comme un acteur de référence dans le domaine du cloud computing, en fournissant des solutions adaptées aux besoins des entreprises et administrations publiques.

Grâce à des partenariats stratégiques avec des géants technologiques tels qu’Amazon Web Services, Google et Microsoft, Orange Maroc propose à ses clients un accès aux meilleures solutions disponibles sur le marché.

“En tant que cloud enabler au Maroc, nous souhaitons contribuer à dynamiser l’écosystème numérique et à renforcer la compétitivité de notre pays, tout en garantissant une souveraineté des données. Notre ambition est de soutenir les entreprises et administrations publiques marocaines dans leur croissance et de les accompagner dans leur transformation digitale”, a déclaré Mme Hind Lfal, Directrice Exécutive d’Orange Maroc.

Orange Maroc a été le précurseur dans l’adoption de la technologie Wavelength d’AWS au Maroc, qui permet de déployer des applications avec une faible latence en toute sécurité et sur le territoire marocain.

Après avoir mené des tests concluants et développé les compétences nécessaires, Orange est prêt à accompagner ses clients dans leur migration vers cette solution innovante.

Cette édition des Assises de l’AUSIM sera d’ailleurs l’occasion de faire découvrir aux entreprises présentes les avantages les solutions cloud d’Orange Maroc et en particulier la Wavelength AWS, l’expertise unique d’Orange et les bénéfices d’un accompagnement personnalisé pour leurs projets de transformation digitale.

LR/MAP