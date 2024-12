Solidarité et partenariat, les maîtres-mots des relations Maroc-Espagne en 2024

Partager Facebook

Entre le Maroc et l’Espagne, l’année 2024 a été rythmée par l’intensification du partenariat bilatéral à tous les niveaux et la confirmation du caractère stratégique des liens unissant les deux pays voisins, fondés sur le respect mutuel, l’amitié et la solidarité.

Au cours de l’année qui touche à sa fin, ce partenariat stratégique et multidimensionnel n’a cessé de se renouveler à la faveur d’une volonté sincère des deux Royaumes de renforcer leur coopération dans les différents domaines et de tirer le meilleur parti de l’organisation commune de la Coupe du monde 2030 avec le Portugal.

Sur le plan politique, conscient de la centralité de la question de l’intégrité territoriale du Maroc, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a réaffirmé une nouvelle fois la position constructive de son pays sur la question du Sahara marocain.

L’audience que lui avait accordée SM le Roi Mohammed VI le courant de l’année 2024 a été l’occasion pour le chef de l’exécutif espagnol de réitérer la position de son pays, contenue dans la Déclaration conjointe d’avril 2022, considérant l’Initiative marocaine d’autonomie comme “la base la plus sérieuse, réaliste et crédible” pour le règlement du conflit artificiel créé autour du Sahara marocain.

La visite au Maroc de M. Sanchez, le 21 février 2024, a, en effet, insufflé un nouvel élan au plan d’action visant à donner corps à la coopération multidimensionnelle et multiforme liant les deux pays, contribuant ainsi à la consolidation de leur partenariat stratégique basé sur la solidarité, la confiance réciproque et la loyauté absolue.

A Madrid, on souligne que ce partenariat stratégique va renforcer les relations maroco-espagnoles déjà très denses dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’échanges économiques, culturels et universitaires, ou encore de la coopération policière et judiciaire fluide qui a fait ses preuves en termes de sécurité et de lutte contre le terrorisme, les crimes transfrontaliers et l’immigration illégale.

“Le Maroc est un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme, dans le démantèlement de cellules djihadistes et dans la lutte contre l’immigration irrégulière, en plus de son importance pour le tissu économique espagnol”, avait déclaré au Sénat le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares.

Une façon de confirmer la consistance et l’intensité des échanges entre les deux Royaumes, ainsi que la solidité des liens humains de solidarité entre les peuples marocain et espagnol.

Dans le sillage de cette dynamique exceptionnelle que connaissent les relations bilatérales, le Maroc a été l’un des premiers pays à apporter son soutien et à manifester sa solidarité avec l’Espagne suite aux inondations qui ont touché dernièrement plusieurs localités du sud du pays.

Des équipes marocaines ont été déployées en urgence pour appuyer les efforts de secours dans les zones affectées, une mobilisation qui illustre la volonté claire du Royaume, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, de venir en aide aux sinistrés pour faire face à cette tragédie.

En reconnaissance de cette solidarité, les plus hauts responsables espagnols, dont le président du gouvernement, ont remercié le Maroc pour son soutien aux efforts de secours dans les zones touchées par les inondations ayant affecté la région de Valence.

Cet élan de solidarité avec l’Espagne a trouvé écho dans les rangs de la communauté marocaine établie en Espagne, qui a réagi avec une mobilisation exemplaire pour participer aux opérations de secours dans les régions sinistrées.

Sur le plan économique, 2024 a été marquée par une intensification des échanges commerciaux. L’Espagne a confirmé sa position de premier partenaire commercial du Maroc, avec un volume d’échanges en constante progression.

Les échanges commerciaux entre les deux pays dépassent les 21 milliards d’euros, et plus de 17.000 entreprises espagnoles exportent leurs produits vers le Maroc.

Côté sport, l’année 2024 s’achève en apothéose avec la désignation officiellement du Maroc, de l’Espagne et du Portugal comme pays hôtes de la Coupe du Monde FIFA 2030.

LR/MAP