Safi | La Foire Nationale du Câprier de retour pour une 6è édition

Le coup d’envoi de la sixième édition de la Foire Nationale du Câprier, un événement majeur placé cette année sous le thème “La filière du câprier : Une richesse nationale en développement dans un contexte des changements climatiques”, a été donné, mercredi à Safi, par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement qui se poursuit jusqu’au 07 juillet, est initié par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et l’Association provinciale des producteurs de câpres de Safi, en partenariat avec la préfecture de la province de Safi, la Chambre d’Agriculture de Marrakech-Safi et les Conseils provincial et communal de Safi.

La cérémonie d’ouverture de cette Foire nationale s’est déroulée en présence notamment, du secrétaire général de la préfecture de la province de Safi, du président de la Chambre d’Agriculture de Marrakech-Safi, des élus et d’une délégation de responsables du ministère de l’Agriculture.

Erigée sur une superficie de 3.200 m2, avec 170 stands dédiés à l’exposition de plus de 33 produits de terroir, cette Foire se veut un rendez-vous incontournable pour les échanges entre les divers acteurs du secteur, notamment les professionnels et producteurs de câpres, les coopératives, les agro-industriels, les chercheurs et les agents de développement.

Cette Foire qui connait la participation de près de 160 coopératives spécialisées dans les produits du câprier et d’autres produits du terroir issus des 12 régions du Royaume, s’inscrit dans une dynamique de promotion de la filière du câprier visant à mettre en valeur l’identité provinciale de cette culture et à renforcer sa position en tant que produit phare de la province de Safi et de la région Marrakech-Safi.

A cette occasion, le ministre et la délégation l’accompagnant ont visité plusieurs espaces d’exposition, notamment le stand institutionnel, les stands des coopératives des différentes régions, avant de se rendre à l’espace réservé aux séminaires sur les résultats de recherches en matière de conduite, de valorisation et de développement de la filière du câprier dans le contexte des changements climatiques.

Ainsi, M. Sadiki s’est enquis des différentes réalisations des coopératives en matière de valorisation des produits du câprier et du terroir.

Par la suite, le ministre a procédé à la remise de prix à 10 femmes qui se sont distinguées par la qualité de leur travail dans la production et la valorisation des câpres au niveau de la province de Safi.

Il a, de même, présidé l’opération de distribution de matériel agricole pour la taille et l’entretien de la culture du câprier dans le cadre de l’encouragement de la création de coopératives de services.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Sadiki s’est attardé sur les potentialités de cette filière au niveau national, avec une superficie totale estimée à 35.000 hectares, soit une production nationale totale de plus de 26.000 tonnes, notant que la province de Safi couvre une part très importante de cette production.

“La filière des câpres est prometteuse et connait une évolution continue en termes d’organisation des producteurs au niveau local dans le cadre de coopératives jeunes et très dynamiques”, s’est félicité le ministre, mettant l’accent sur les efforts déployés en faveur de la valorisation de cette filière, à travers la mise en place d’unités de valorisation dans le cadre de la stratégie “Green Génération” sur la base de l’approche de l’agriculture solidaire.

Et M. Sadiki d’ajouter que cette démarche est de nature à préserver cette valeur ajoutée à même d’être bénéfique pour la population, soulignant que l’objectif est d’étendre la superficie dédiée à cette production au niveau régional pour atteindre 15.000 ha dans le cadre du Programme Régional Agricole et le Programme Provincial pour Safi.

Sur un autre registre, il a mis en avant le programme riche de cette nouvelle édition de la Foire Nationale du Câprier avec à la clé des colloques et des ateliers consacrés à cette filière en mettant l’accent sur les dernières nouveautés et les techniques de production et de commercialisation de ce produit.

“Cette culture est flexible et résiliente au déficit pluviométrique et à la sécheresse”, a rappelé le ministre, relevant que la stratégie “Génération Green” est fondée sur le développement de l’élément humain en tant que priorité et sur une agriculture écologique à même d’accorder à cette filière une priorité majeure”.

La filière des câpres est une filière résiliente aux changements climatiques et à fort impact économique et social, permettant de créer environ 4,5 millions de journées de travail par an à l’échelle nationale, dont 1,5 million au niveau de la province de Safi.

La production moyenne de câpres à l’échelle nationale est estimée à plus de 26.000 tonnes par an, dont environ 9.000 tonnes produites au niveau de la province de Safi, soit 35% de la production nationale.

En ce qui concerne les exportations de câpres, il est à noter que le Maroc exporte en moyenne 16.500 tonnes par an, dont 7.600 tonnes en provenance de la province de Safi.

Au niveau de la région Marrakech-Safi, la culture du câprier connaît un développement continu dans le cadre de la stratégie “Génération Green”, à travers la réalisation de projets d’agriculture solidaire au profit des petits agriculteurs en Bour.

Quant à la superficie totale réalisée, elle s’élève à 8.600 ha, dont 7.000 ha au niveau de la province de Safi. L’extension de cette superficie est prévue pour atteindre 15.000 ha à l’horizon 2030.

LR/MAP