Rabat | Remise de Wissams royaux à des fonctionnaires de la Chambre des Conseillers

Des Wissams royaux ainsi que des attestations de mérite ont été remis, lundi à Rabat, à des fonctionnaires de la Chambre des Conseillers, lors d’une cérémonie marquée par la présence du président de la Chambre, Naama Mayara.

Les bénéficiaires sont au nombre de huit, dont trois se sont vus décerner le Wissam de mérite national de classe exceptionnelle, quatre le Wissam de mérite national de première classe et un le Wissam de mérite national de deuxième classe, en reconnaissance de leurs efforts et leur abnégation au service de l’institution parlementaire, de la Patrie et de l’intérêt général, indique un communiqué de la Chambre.

Lors de cette cérémonie, organisée en présence notamment des membres du bureau de la Chambre des Conseillers et des présidents des groupes et des commissions, M. Mayara a affirmé que les décorations royales “illustrent la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure l’institution parlementaire”, ajoutant que ces distinctions sont “l’expression de la reconnaissance de leur patriotisme et de leur conscience professionnelle au service de leur pays”.

Ces Wissams royaux, a souligné M. Mayara, cité dans le communiqué, sont un motif de fierté et une reconnaissance des efforts inlassables qu’ils ont déployés pendant de longues années avec abnégation et dévouement professionnel.

