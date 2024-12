Qatar-Maroc 2024 | Célébration d’une année d’échanges culturels sans précédent entre deux pays

Partager Facebook

Les Années de la Culture Qatar-Maroc 2024 ont clôturé leur riche programmation avec un show grandiose de l’art de “Tbourida”, reconnu par l’UNESCO, le 17 décembre à Al Shaqab, au centre d’excellence équestre de renommée mondiale et d’élevage de chevaux arabes.

Le spectacle, présidé par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et Son Excellence Cheikha Sara Bint Hamad Al-Thani, a marqué la clôture en apothéose de la première célébration des Années de la Culture du Qatar avec un seul pays de l’Afrique du Nord, offrant plus de 80 événements qui ont mis en valeur le riche patrimoine et la créativité contemporaine des deux nations.

Sous la direction de Son Excellence Cheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Présidente des Années de la Culture, l’initiative a créé des liens sans précédent entre le Qatar et le Maroc. La programmation de l’année s’est articulée autour de quatre piliers principaux : le patrimoine culturel, les industries créatives, le développement social et l’innovation.

Le succès de l’initiative repose sur une collaboration sans précédent entre les principales institutions des deux nations. Au Qatar, l’initiative a réuni divers ministères ainsi que Qatar Museums, l’autorité nationale des musées ; la Bibliothèque nationale du Qatar, principal dépositaire du savoir du pays ; le Doha Film Institute, première organisation cinématographique de la région ; et la Fondation du Village Culturel-Katara, le plus grand projet culturel du Qatar. Parmi les autres partenaires qataris figuraient le Qatar Racing and Equestrian Club, le Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage, l’Association Qatarie de Football et la Fondation du Qatar.

Du côté marocain, l’initiative a bénéficié de l’engagement de la Fondation Nationale des Musées, du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Ministère du Tourisme et de l’Office National du Tourisme, coordonnés par la Commission Générale de l’Année de la Culture Qatar-Maroc. La Fédération Royale Marocaine de Football, la Bibliothèque Nationale du Maroc et de nombreuses institutions culturelles à travers le royaume ont apporté un soutien inestimable tout au long de l’année.

Patrimoine culturel

Le pilier du patrimoine culturel a célébré les riches traditions et les connexions historiques entre le Qatar et le Maroc à travers une série d’expositions novatrices et d’échanges culturels. Ces programmes ont mis en lumière la profondeur des cultures des deux nations tout en favorisant une nouvelle compréhension entre leurs peuples.

Parmi ces exposions, figurent celle des “Bijoux Berbères du Palais Royal” au Musée d’Art Islamique, présentant plus de 200 pièces d’importance historique et culturelle du Musée national des Oudayas à Rabat. Cette prestigieuse collection étant présentée pour la première fois hors des frontières du Maroc. L’exposition “Splendeurs de l’Atlas : Un voyage à travers le patrimoine marocain”, dépeignant le riche patrimoine artistique du Maroc à travers une variété d’objets, notamment des textiles, des céramiques, des bijoux et des manuscrits était également au programme.

Il s’agit aussi du Pavillon Dar Al Maghrib au Parc MIA, un espace culturel unique célébrant le riche patrimoine et la créativité du Maroc à travers des expositions créatives et des activités culturelles, ainsi que de l’exposition de la Bibliothèque nationale du Qatar “De la Matière au Marché : L’Art de la Fabrication du Livre au Maroc”, qui explore l’histoire de la fabrication du livre au Maroc, des premiers manuscrits à la presse moderne.

Par ailleurs, l’exposition “Maroc : Terre de Voyageurs” s’est tenue au Musée Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, pour mettre en valeur la riche histoire de l’exploration et du voyage marocains, des premières caravanes à nos jours.

Le concert spécial de l’Orchestre Philharmonique du Qatar “Musique du Qatar et du Maroc” a, quant à lui, été interprété dans l’auditorium de pointe de la Bibliothèque nationale du Qatar, pour présenter une sélection de musiques traditionnelles et contemporaines des deux pays.

Industries créatives

Le pilier des industries créatives a favorisé l’innovation et la collaboration entre artistes, designers et acteurs de la culture des deux nations. À travers des expositions, des résidences artistiques et des projets collaboratifs, ce pilier a renforcé les liens créatifs et établi de nouvelles plateformes pour des échanges continus.

Parmi les expositions de ce pilier, figure l’exposition “Ektashif : Maroc”, présentant le travail de sept artistes qataris suite à leur immersion dans l’artisanat traditionnel marocain. Cette exposition comportait une variété d’œuvres créées par les artistes qataris pendant leur résidence au Maroc, incluant peintures, sculptures et installations.

Les Prix Fashion Trust Arabia à Marrakech, présidés par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et Son Excellence Cheikha Al Mayassa ont, pour leur part, célébré le travail de designers talentueux de la région MENA, leur offrant une plateforme pour présenter leur créativité à un public mondial. Les designers lauréats ont reçu une bourse financière et un mentorat d’experts de l’industrie.

Les années de la Culture Qatar-Maroc ont aussi été marquées par l’exposition “Benchellal : Monumental +sculpter le passé demain+” qui s’est tenue au Musée National du Qatar pour mettre en valeur le travail du couturier maroco-néerlandais Mohamed Benchellal, connu pour son approche durable et innovante du design de mode. L’exposition présentait des robes inspirées du paysage du Qatar et soulignait l’engagement de Benchellal envers la durabilité et la mode lente.

Il s’agit également du défilé du Caftan, présidé par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et Son Excellence Cheikha Al Mayassa au Pavillon Dar Al Maghrib, qui a mis en valeur la beauté et l’élégance du caftan marocain, un vêtement traditionnel souvent porté pour les occasions spéciales.

Jedariart, un projet d’art public qui a eu lieu à Rabat, a réuni des artistes des deux pays pour créer des fresques célébrant la diversité culturelle et l’identité urbaine. Le projet, intitulé “Paysages Cubiques”, visait à célébrer la diversité culturelle et l’identité urbaine à travers la fusion de deux traditions artistiques distinctes.

L’exposition “Crafting Design Futures” au MIA présentait, quant à elle, les œuvres de neuf créateurs du Qatar et du Maroc. Cette exposition montrait le travail de designers ayant participé à un programme de résidence, où ils ont exploré l’intersection entre l’artisanat et le design contemporain.

Développement social

Le pilier du développement social a mis l’accent sur les connexions interpersonnelles à travers l’éducation, le sport et l’engagement communautaire. Ces initiatives ont créé des liens durables entre les communautés tout en développant de nouveaux cadres pour une coopération continue.

“Carrefours Culturels : Qatar – Maroc 2024” de Qatar Reads a encouragé les familles à lire des livres sur la culture et l’histoire marocaines, et a organisé une série d’événements et d’activités liés à l’Année de la Culture. Il visait à promouvoir l’échange culturel et la compréhension entre le Qatar et le Maroc à travers une série d’événements et d’activités axés sur la littérature et l’éducation.

Le Second voyage bénévole conjoint de la Section des services communautaires de Qatar Museums a offert aux bénévoles qataris l’opportunité de voyager au Maroc et de participer à des projets de service communautaire, comme l’enseignement de l’anglais, le travail avec les enfants et le soutien à la préservation de l’environnement. Le voyage visait à promouvoir l’échange culturel et la compréhension entre le Qatar et le Maroc à travers le service communautaire et l’engagement.

L’Exposition “De la Patrie”, tenue à M7, visait à intégrer les cultures qatarie et marocaine et à renforcer la coopération entre elles dans les domaines de la production et du marketing. Elle présentait divers projets de production qataris et marocains, reflétant l’interconnexion et l’harmonie entre les patrimoines qatari et marocain. L’exposition proposait également plusieurs ateliers de formation pour le public, tels que l’arrangement floral, les accessoires de sacs et la gravure au henné.

La tournée cycliste CultuRide à travers le Maroc a, quant à elle, réuni des athlètes et des passionnés du cyclisme du Qatar et du Maroc pour parcourir 600 kilomètres à travers les paysages divers et pittoresques du Maroc. La tournée était une célébration du patrimoine et du sport, contribuant à promouvoir l’échange culturel et la compréhension entre les deux pays.

Le Festival Her Game de la Fondation Generation Amazing visait la promotion de l’autonomisation des femmes à travers le football, utilisant celui-ci comme outil pour autonomiser les jeunes filles et les femmes. Ce festival comportait diverses activités et ateliers qui promouvaient le leadership, le travail d’équipe et la confiance en soi.

Le Voyage Bénévole ROTA-Silatechn voyage collaboratif, s’est concentré sur l’autonomisation des jeunes marocains à travers le développement des compétences et des initiatives éducatives. Il a offert aux bénévoles qataris l’opportunité de s’engager auprès des communautés marocaines et de contribuer à des projets de développement durable.

Innovation

Le pilier de l’innovation s’est concentré sur l’exploitation de la technologie pour créer de nouvelles opportunités de collaboration entre le Qatar et le Maroc. Ces initiatives ont établi des plateformes pour des échanges technologiques continus tout en favorisant des partenariats durables.

Le 3ème Forum d’Affaires Qatar-Afrique à Marrakech, coprésidé par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et Son Excellence Cheikha Al Mayassa, a réuni 350 leaders pour discuter de l’IA et de la croissance économique. Ce forum a fourni une plateforme aux leaders d’entreprise et aux représentants gouvernementaux du Qatar et du Maroc pour discuter des opportunités de collaboration dans les domaines de l’intelligence artificielle et du développement économique.

Le programme spécial Hospitality Qatar 2024 tenu au Centre des Expositions et des Congrès de Doha, a présenté les industries hôtelières des deux pays et offert aux entreprises des opportunités de se connecter et d’explorer des partenariats potentiels.

Impact et perspectives d’avenir

Les Années de la Culture Qatar-Maroc 2024 ont dépassé leurs objectifs en favorisant la compréhension mutuelle et en créant des connexions durables. À travers son programme complet touchant des milliers de participants, l’initiative a établi divers programmes patrimoniaux qui continueront au-delà de la conclusion de l’année. Ces programmes garantissent que l’esprit d’échange culturel et de coopération favorisé durant l’année 2024 continuera de croître et de se développer dans les années à venir.

L’initiative des Années de la Culture, présidée par Son Excellence Cheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, pilote des partenariats culturels durables entre le Qatar et d’autres nations. Elle existe pour promouvoir le respect et la compréhension entre les diverses cultures et sert de catalyseur pour rassembler les peuples, nourrir les connexions, encourager le dialogue et approfondir la compréhension. Bien que la programmation formelle s’étende sur un an, l’impact durable se poursuit à travers des projets patrimoniaux.

Les Années de la Culture Qatar-Maroc 2024 sont tenues en collaboration avec des organisations de premier plan au Qatar et leurs homologues au Maroc, en partenariat avec le Ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’Ambassade du Qatar au Maroc et l’Ambassade du Royaume du Maroc au Qatar.

