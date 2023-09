New York | L’ambassadeur Hilale reçu par le président de la République centrafricaine

Partager Facebook

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, en sa qualité de président de la Configuration République Centrafricaine (RCA) de la Commission de la consolidation de la paix de l’ONU, a été reçu par le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadera, en marge de la semaine de haut niveau de la 78ème session de l’Assemblée Générale.

Lors de cette audience, le président centrafricain a chargé M. Hilale de réitérer ses sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocains pour les victimes du séisme ayant frappé la région d’Al Haouz, exprimant l’entière solidarité de la République centrafricaine avec le Royaume du Maroc.

M. Touadera a tenu à remercier le Maroc, à travers la présidence de l’ambassadeur Hilale de la Configuration RCA de la CCP, pour tout le soutien et l’accompagnement apportés à la République centrafricaine depuis de nombreuses années.

Pour sa part, M. Hilale a salué le leadership du président centrafricain et lui a réitéré le plein soutien du Maroc pour la concrétisation des priorités de la République centrafricaine.

Il s’est félicité des nombreux développements positifs enregistrés dans le pays, notamment dans le domaine politique avec l’organisation du référendum constitutionnel en juillet 2023, au niveau sécuritaire, grâce aux progrès probants dans le processus de désarmement, démobilisation et réconciliation (DDR) et la dissolution de 09 groupes armés sur les 14 signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA), ainsi que la consécration et le renforcement de l’Etat de droit.

M. Hilale a réaffirmé son engagement, en tant que président de la Configuration, à poursuivre son action de mobilisation du soutien international et régional en faveur des objectifs prioritaires de la République centrafricaine en matière de consolidation de la paix.

Il a mis particulièrement l’accent sur l’organisation des élections locales, qui constituent un enjeu majeur pour la consécration de la démocratie et la bonne gouvernance dans le pays.

M. Touadera a invité l’ambassadeur marocain à effectuer une visite en République centrafricaine, en sa qualité de président de la Configuration, pour constater les progrès encourageants enregistrés dans le pays, ainsi que les défis qu’il lui reste à relever, particulièrement ceux découlant de la conjoncture géopolitique de son voisinage, et qui nécessitent une forte mobilisation de la communauté internationale.

Cette audience s’est tenue en présence de la ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l’étranger, Sylvie Baipo Témon.

LR/MAP