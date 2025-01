Marrakech | Des performances exceptionnelles et un record d’exportations d’artisanat en 2024

Les exportations de produits de l’artisanat à Marrakech ont connu une nette augmentation en 2024, atteignant une valeur de plus de 458 millions de dirhams, faisant ainsi de la cité Ocre le principal pôle de l’artisanat au niveau national.

Selon les données fournies par la Direction Régionale de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire de Marrakech-Safi, les exportations de produits artisanaux ont atteint 458,5 millions de dirhams en 2024, enregistrant une croissance de 41 % par rapport à 2023, où elles s’élevaient à 325,14 millions de dirhams.

Cette progression est attribuée à l’augmentation de la demande pour les produits artisanaux exportés vers les États-Unis, avec une hausse de plus de 80 %, ainsi qu’à l’augmentation des exportations vers les pays arabes et l’Espagne, qui ont progressé de 61 %.

Les États-Unis constituent la première destination des produits artisanaux, avec une valeur de 187 millions de dirhams, soit environ 20% du total des exportations. La France occupe la deuxième place avec 9%, suivie des pays arabes, qui représentent 3% des exportations.

Concernant les types de produits, les tapis, la poterie, les objets en cuivre et en bois figurent parmi les produits les plus exportés en 2024, représentant plus de 60% des exportations de Marrakech.

LR/MAP