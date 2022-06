Maroc-Artisanat | Lancement de la plateforme “Dakhla Market”

Partager Facebook

La plateforme “Dakhla Market”, une initiative financée par le gouvernement américain, a été lancée mercredi à Dakhla, en vue d’assurer la commercialisation des produits de l’artisanat de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Le lancement de cette plateforme s’inscrit dans le cadre du projet “Promouvoir les opportunités économiques à Laâyoune et Dakhla”, financé par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à travers l’Initiative de partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI).

Ce projet, mis en œuvre par le bureau d’études et de conseil international JE Austin Associates (basé à Washington avec un bureau régional à Rabat), en partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI), vise à améliorer la visibilité des produits d’artisanat typiques de la région, à augmenter les volumes de vente des artisans locaux et leurs revenus et à valoriser le savoir-faire des artisans, des coopératives et des Groupements d’intérêt économique (GIE) de la région.

La plateforme Dakhla Market est un marketplace qui a pour ambition de devenir une référence en matière de commercialisation des produits de l’artisanat de la région de Dakhla-Oued Eddahab, au service de tous les artisans locaux, en leur permettant de commercialiser leurs produits en ligne grâce à la fiabilité des technologies du e-commerce.

Cette vitrine digitale offre une panoplie d’avantages, permettant à chaque artisan d’accéder à une gamme plus large de clientèle nationale et internationale, de créer une E-boutique personnalisée et de mettre en place une formation initiale pour qu’ils puissent créer leurs propres comptes et ajouter les produits sur la plateforme.

Dans une déclaration à M24, la chaine de télévision de l’information en continue de la MAP, le directeur régional adjoint de MEPI (US-Middle East Partnership Initiative), Tyler Joyner, a mis l’accent sur l’importance de ce genre d’initiatives dans le développement des compétences des artisans, faisant part de la détermination de MEPI à lancer d’autres produits à Dakhla.

Pour sa part, le directeur du Centre régional d’investissement (CRI), Mounir Houari, a indiqué que cette vitrine digitale vise à renforcer la compétitivité du secteur de l’artisanat dans la région et à explorer de nouveaux marchés pour les aider à commercialiser leurs produits au niveau national.

M. Houari a, dans ce sens, fait savoir que les artisans vont bénéficier de sessions de formation axées sur la manipulation de cette plateforme, le suivi des commandes et le paiement électronique.

De son côté, le directeur régional du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Salem Boudija, a souligné que ce projet donnera une impulsion forte aux secteurs de l’artisanat et de l’économie sociale de la région, permettant ainsi aux artisans de commercialiser leurs produits et d’améliorer leur compétitivité aux niveaux national et international.

La cérémonie de lancement de la plateforme ‘’Dakhla Market’’ a été marquée par la présence de la directrice régionale de la coordination des programmes MEPI à l’ambassade des États Unis à Rabat, Laila Hasan, du directeur régional de JE Austin Associates, un cabinet américain basé à Washington avec un bureau régional à Rabat, chargé de la mise en œuvre de ce projet, Michael Karim Buret et de la Chef de Département du ministère d’Etat des Etats Unis à Washington, Ariel Vaagen.

LR/MAP