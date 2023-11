Maroc-Arabie Saoudite | Volonté partagée pour une action commune en faveur de l’Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La vision du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour la coopération avec les pays africains frères est une illustration concrète de l’engagement constant et immuable du Royaume pour le développement du continent et la prospérité de ses peuples.

Cet engagement s’est traduit à travers les nombreuses initiatives importantes prises par le Maroc, dans le cadre de son approche de coopération Sud-Sud.

Conformément à cette vision Royale éclairée, le Maroc poursuit avec succès le renforcement de son partenariat exemplaire avec les pays du continent, un choix qui vise à ériger l’investissement en levier essentiel du développement socio-économique et de l’intégration régionale et continentale en Afrique.

Pour le Maroc, le Sommet saoudo-africain est une occasion pour renforcer la coopération entre les pays africains et le Royaume d’Arabie Saoudite frère, sur la voie de la consolidation des fondements d’un partenariat solide, fructueux et gagnant-gagnant, en droite ligne avec les efforts déployés par le Maroc et l’Arabie Saoudite en soutien aux pays du Continent face aux grands défis économiques, sécuritaires et environnementaux qui se posent dans le monde d’aujourd’hui.

Le Sommet a décidé de constituer quatre groupes de travail pour renforcer la coopération entre les deux parties: le premier dédié aux questions politiques, sécuritaires, militaires et de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, le deuxième chargé des thématiques économiques, de développement, du commerce et des investissements, alors que le troisième s’intéressera à l’échange culturel, à l’enseignement et à la communication civilisationnelle et le quatrième à l’élément humain et à la santé.

En tant qu’acteur majeur du développement durable multidimensionnel dans le Continent africain et grâce à ses relations solides avec l’Arabie Saoudite, le Maroc ne manquera pas d’enrichir les discussions au sein de ces groupes à la faveur de ses expertises et du capital de confiance dont il jouit auprès de ses partenaires.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été représenté à ce Sommet par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

La délégation marocaine à cette réunion de haut niveau comprenait également le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

LR/MAP