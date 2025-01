L’Institut français du Maroc organise une série d’activités pour célébrer le Nouvel An Amazigh

L’Institut français du Maroc a annoncé l’organisation d’une série d’activités dans toutes ses antennes du Royaume au cours du mois de janvier pour célébrer le nouvel an amazigh.

Le public sera au rendez-vous avec une programmation variée composée de concerts, un festival et des projections de films, afin de redécouvrir la richesse de la culture amazighe et de célébrer un patrimoine et des traditions ancestrales, indique l’Institut dans un communiqué.

Il s’agit notamment d’une tournée artistique du duo Sarah et Ismaîl et de la projection du film “Adios Carmen”, de Mohamed Amin Benamraoui, du 8 au 24 janvier dans plusieurs antennes de l’Institut français, précise la même source.

L’évènement comprend également un atelier de théâtre et un séminaire sur “les rythmes et symboles amazighs” donné par le comédien et metteur en scène marocain Boubker Oumouli le 15 janvier à Oujda.

Au programme également le festival “Afous Afous”, qui se tiendra du 15 au 19 janvier à Casablanca, comprenant une série de concerts, d’expositions, de rencontres et de projections de films qui célèbrent le patrimoine, l’identité et la créativité amazighs en partenariat avec un certain nombre d’associations locales.

Le programme d’activités de l’Institut français prévoit également un concert du groupe Ahwach Bnat Louz de Tafraout le 17 janvier à Agadir.

L’Institut français du Maroc est la principale plate-forme de dialogue entre la France et le Maroc dans les domaines de la culture et de la connaissance.

Basé à Rabat, l’Institut dispose de 13 antennes à Casablanca, Tanger, Marrakech, Rabat, Fès, Meknès, Tétouan, Oujda, Essaouira, Agadir, Kénitra, El Jadida et Ouarzazate.

